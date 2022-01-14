染疫物流員是內勤或外勤人員？陳時中：還在進行調查

中央流行疫情指揮中心今（14）日宣布新增本土病例11人，包括西堤群聚5人、確診行員家人與男友3人、確診金嗓歌友會會員同住家人2人、確診居服員乾妹妹的丈夫1人。除了西堤群聚人數最多受到關注外，新增確診的行員男友在物流業上班，被外界以「恐怖第二波」來臨形容。不過陳時中表示，該案例是內勤或外勤，職場相關接觸者多少，目前還在調查中。
編輯中心/綜合報導
2022-01-14 15:15:24
西堤餐廳有3員工、2客人確診，是今日疫情的主要焦點，其餘案例則都是之前已被匡列的確診者相關接觸者。不過有位新增確診者，為金嗓歌友會會員同住家人在瓦城當廚師，還有位新增確診者，為聯邦銀行健行分行行員男友在物流業上班，這2案也獲得許多關注。
瓦城相關目前已匡列密切接觸者11人送往集中檢疫所，另外還有10人自主健康管理，該瓦城分店停業3天進行消毒。而該物流員則是公司已經居家隔離4人，自主健康管理1人。
染疫物流員格外受關注，今日防疫記者會上多位媒體詢問陳時中，不過陳時中表示相關疫調還在進行中，該位確診者是內勤或外勤，職場接觸者還有多少要匡列，仍待進一步調查。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。