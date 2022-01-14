桃園市確診者足跡增28處 全聯、好市多、中原夜市都入列
桃機群聚案持續延燒，指揮中心今（14）日宣布，本土新增11例、境外57例，桃園市政府召開疫情記者會，由市長鄭文燦說明最新疫調結果和採檢、居家隔離進度。
編輯中心／綜合報導
2022-01-14 15:45:03｜2022-01-14 16:13:00
鄭文燦表示，桃園市目前居家隔離人數已達930人，現仍陸續增加中，並公佈28處確診者公共場所足跡，時間區間為1月6至1月12日，地點可見新光三越、西堤牛排中壢中山店、大潤發中壢店、IKEA桃園店、中壢國民運動中心、好市多桃園中壢店、全聯中壢中原門市、中壢環中東路黃昏市場、屈臣氏健行門市、全聯中壢環東門市、中原夜市，以及台鐵1138車次區間和1231次區間。
桃園市政府表示，曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，其間若有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，請撥打1922進行通報，並戴上醫用口罩後儘速就醫，期間勿搭乘大眾交通運輸工具。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。