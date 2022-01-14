網球／喬帥簽證再度被取消 澳移民部長：為了公眾利益
世界球王Novak Djokovic的簽證之亂仍在繼續。今(14)日澳洲移民部長Alex Hawke宣布動用自己的權力取消前者的簽證，而「喬帥」的團隊也已經做好再次打官司的準備，如果上訴失敗，這位塞爾維亞名將將被逐出澳洲。
記者黃建霖/綜合報導
2022-01-14 15:51:45
Djokovic這次前往墨爾本備戰澳網，從獲得醫療豁免權開始就爭議不斷，外界質疑他在一些事球上不誠實；雖然球王日前上訴成功，取得暫時留在澳洲的權利，不過Hawke在考慮多天之後，仍然決定直接取消他的簽證。
Hawke表示，自己是基於公眾利益而做出此一決定，在聲明中指出「今天，我行使《移民法》第 133C（3） 條規定的權力，以健康和秩序良好為由取消諾瓦克·德約科維奇先生持有的簽證，因為這樣做符合公眾利益。」
「該決定遵循聯邦巡迴和家庭法院於2022年1月10日的命令，以程序公平為由撤銷了先前的取消決定。」Hawke在考慮多方訊息後，決定堅守政府的邊境控管原則。
對此Djokovic的團隊表示，他們將上訴推翻部長的這項決定，以讓喬帥能參加本屆的澳網公開賽。目前賽會官方籤表已經出爐，Djokovic以第一種子身分挑戰生涯在此的第10冠。