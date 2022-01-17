暖！宥勝宣布大事件：會讓家人更有安全感

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參與拍攝《機智校園生活》後，更是台北台中兩地跑，在忙碌中如何無後顧之憂衝刺？關於這點，宥勝有了重大宣布。2022年與AiLock智慧電子鎖合作，成為「好鎖、好生活」推廣大使！給最愛家人幸福生活，宥勝從不放嘴邊，而是直接行動！
不帶鑰匙 反而更有安全感
忘東忘西的現代人，總在出門前默念：「鑰匙、鑰匙、鑰匙」，然而從心理角度來看，記掛「鑰匙不能不見」的人，反會在外出時增添更多焦慮、更沒有安全感！
「手上大包小包、待會進家門前要先把東西放地上，翻一下包包找鑰匙！」、「雖然記得帶鑰匙了，但，我剛到底有沒有鎖門？」、「門雖然都鎖上了，可是年關將近還是會有不安感。」「出門前忘記把鑰匙藏在花盆下、朋友約好拿東西卻進不去，得先回家一趟了。」
即使帶上鑰匙，你的心裡、是否也常出現這些不安聲音？AiLock智慧鎖與宥勝聯手推廣「好鎖、好生活」全新概念，讓你直接斬斷這些焦慮不安，讓不需帶鑰匙，也能獲取滿滿保護的暖心感，徹底環繞每個家庭私領域、帶來絕佳安全感！
七合一放大絕不夠 竟開外掛
電子鎖品牌眾多，宥勝為何首選AiLock？對此，宥勝表示：「要選就選最頂規、最好還要開外掛！」AiLock智慧鎖搭配美國Cypress晶片，讓開門成為伸出手指0.5秒，極速完成指紋辨識的簡單事！
除了直覺的指紋開門、AiLock智慧鎖還能設定六位數防窺密碼、感應卡進出、APP遠端遙控開門、甚至還可以開口指揮Siri或Google語音助理，出張嘴就搞定！除此之外還加碼開外掛，主要管理員可透過LINE得知所有開門關門時間，不在門前也能掌握門禁狀態，不管是安裝在家中，或是商用空間、辦公室都非常方便！
首創全省專人服務 家電小白也能問到飽
「AiLock智慧鎖，是我看過最貼心的電子鎖品牌！」宥勝分享自己的心得，表示因韓劇日劇風潮，這兩年電子鎖品牌雨後春筍，但服務與品質參差不齊。身邊有許多人想為自己或長輩換電子鎖，結果上網找資料，反而因資訊量過大，也不懂如何篩選需求而退縮。
「AiLock智慧鎖在全省百貨都有櫃位，你可以拍下家中大門直接帶照片去門市，讓專人評估、為你量身訂做分析與介紹！」
宥勝分享自己實際走訪AiLock智慧鎖諮詢的經驗：「在門市請專人把網路上看不懂的3C規格，變成攤在眼前、淺顯易懂的實際操作，就算你是家電小白也不擔心！櫃上也設置真正的大門，讓你感受實際安裝在家中，是如何設定、操作、進出門；以及哪一款最適合自己！」
「畢竟，門鎖代表的是心裡安全感，有了充足的安全感，才能把心力放在更高品質的生活啊！最重要的是，門市售價就是含安裝與售後服務的一口價！有實力又重承諾的台灣原創品牌，值得相信！」宥勝對此做出結論，也說明為什麼在眾多電子鎖品牌中，獨鍾AiLock智慧鎖，作為合作代言對象的原因。
虎年新氣象 換好鎖 過好年
年關將近，是汰舊換新的好時機！趁機升級家中門禁，向沒安全感後疫情時代告別吧！快快跟著宥勝腳步，實際到全省AiLock智慧鎖專櫃門市走一遭，為自己與家人買一個安全感！
1/14-2/14全省AiLock智慧鎖專櫃門市活動：
優惠一｜購買任兩隻主鎖系列電子鎖，AiLock幫你去尾數，現省1600元！
優惠二｜ 購買任主鎖＋小鎖，組合優惠價3萬元，現省1300元！
※歡迎揪團親友兩入一起帶，春節期間先享優惠，卡位年後優先安裝！