長程航班旅客落地篩檢！陽性率曝光 王必勝：139人確診
春節將至，返台入境人數大增，為降低威脅國內社區安全，指揮中心已在11日0時起，規定長程航班旅客抵台後，改做落地快速PCR採檢新制，前進指揮所執行長王必勝表示，這三天來入境的長程航班，陽性確診率為7.59%。
編輯中心／綜合報導
2022-01-14 16:15:37
Omicron變異株呈當前國際主要流行病毒株，疫情嚴峻，指揮中心10日宣布自今年1月11日0時起，搭乘歐美、中東及紐澳等航線長程航班旅客，於抵台時進行落地公費採檢及快速核酸檢驗，檢驗結果陰性者接續入境通關程序，且應搭乘防疫車輛前往防疫旅宿/集中檢疫所完成檢疫；檢驗結果陽性者，指派專人完成證照查驗後，由空側搭乘救護車後送專責醫院，並列入隔日公布境外移入病例。
前進指揮所執行長王必勝表示，因應境外移入增加，派駐護理台灣隊在機場做相關查核建議，並加強和改善感染管制，同時也加設社區篩檢站，並提供集中檢疫所收住匡列居隔民眾。
而在長程航班落地檢驗，王必勝說，今晨有6航班抵達，共篩檢382人，其中29人陽性、陽性率為7.59%，這三天來累計共檢驗1837人，其中139人確診，染疫率為7.59%。
另外，昨日針對桃機高風險單位，包括防疫車隊、手推車、清潔及保全PCR採檢共計1938人，全為陰性，今日將繼續進行一般員工的PCR檢驗。
指揮官陳時中也表示，國際疫情升高，前兩天都超過300萬案例，像昨天確診案例達345萬人，這是非常高的數目，籲請大家提高警覺，也記得不要忘記去接種疫苗。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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