中選會：九合一大選11月26日投票

中央選舉委員會今（14）日舉行委員會議，會中討論通過111年地方公職人員選舉投票日期，定於111年11月26日（星期六）舉行投票。
記者余祥／台北報導
2022-01-14 16:25:54
中選會表示，委員會議同時討論通過「111年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉工作進行程序表」，重要選務工作日程為111年8月18日 發布選舉公告、111年8月25日 公告候選人登記日期及必備事項、111年8月29日至9月2日 受理候選人登記申請、111年9月2日政黨推薦候選人政黨撤回其推薦截止、111年10月14日前 審定候選人名單，並通知抽籤、111年10月21日 候選人抽籤決定號次、111年11月6日 選舉人名冊編造完成、111年11月10日 公告直轄市長選舉候選人名單。
111年11月11日至11月25日 辦理直轄市長選舉公辦政見發表會、111年11月15日 公告直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉候選人名單、111年11月16日至11月25日 辦理直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉公辦政見發表會、111年11月22日前公告選舉人人、111年11月26日投票、開票。
中選會並指出，111年鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表及村（里）長選舉工作進行程序表，將由各直轄市、縣（市）選舉委員會配合上開工作日程訂定。