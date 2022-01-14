「比特帶」成功打造可演化區塊鏈遊戲 可邊玩邊賺錢

2021 年NFT和元宇宙概念大爆發前，台灣早有團隊籌備4年，全力投入區塊鏈遊戲開發，並成功開發五款區塊鏈遊戲，有三款獲獎，其中地產大亨類型區塊鏈遊戲，蟬聯區塊鏈Dapp評比網站第一名達兩周，堪稱是另類台灣隱形冠軍。

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這個團隊是「比特帶團隊」，2020年以區塊鏈孵化器技術，獲得經濟部中小企業處小型企業創新計劃（SBIR）補助。日昨又公開發表Freeport自由港元宇宙計畫，這款遊戲結合區塊鏈、元宇宙技術，要引領玩家移民外星球造鎮，並透過NFT和DEFI（去中心化金融）的經濟模型，讓玩家在遊戲的虛擬世界中，開啟真實世界斜槓人生。





比特帶物流科技營運長賴建凱表示，團隊自2018年投入區塊鏈遊戲開發，從區塊鏈底層和智能合約導入遊戲產業，過去3年已成功開發5款區塊鏈遊戲，其中2款，獲得區塊鏈遊戲世界大賽第2名，該年度第1名從缺，2款同列第二名。至於首款地產大亨類型區塊鏈遊戲，則蟬聯區塊鏈Dapp評比網站第一名。





賴建凱指出，此次新推出的Freeport自由港元宇宙計畫，結合區塊鏈、NFT（非同質化代幣）、元宇宙技術，可說是華人第一款以元宇宙概念設計的區塊鏈遊戲。他說，遊戲也透過NTF和DEFI（去中心化金融）的經濟模型，玩家在虛擬遊戲世界中開啟第二人生，努力投入還可獲得加密資產，可轉化成為真實世界的貨幣；玩家能買地造鎮，購買原物料生產NFT資產進行販售，邊玩邊賺。





以邊玩邊賺錢為最大特色的區塊鏈遊戲，在亞洲地區熱度不墜。台灣玩家總數在區塊鏈遊戲市場上名列第六，Freeport元宇宙遊戲將會讓玩家見證，台灣團隊在區塊鏈遊戲產業中不僅沒有缺席，甚至在亞洲名列前茅。





















