Omicron疫情恐延燒至2月初　專家籲「做好醫療量能管控」

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不過陳也提到，隨著施打第三劑疫苗的人數增加，速度也確實加快，未來不會釀成本土大流行，「大家不要覺得群聚感染的人數往上增加，就是不可收拾的狀態，因為Omicron還是屬於輕症狀況，只要能在醫療量能進行相關管控，讓民眾照常過春節、圍爐、內用沒有太大的問題。」
針對國內疫情，中央今日公布對患者進行分流，無症狀或輕症、年輕的確診者，送往加強版防疫旅館與集中檢疫所，減輕醫療院所的壓力。施信如也認同這樣的做法，她說：「一定要往這個方向走，教學醫院或醫學中心本來就是要提供給急救患者，輕症或是沒什麼症狀就不需要佔用病床。」目前國際上也有許多國家對輕症、無症狀感染者採用居家檢疫措施，相信台灣能順利挺過這波疫情。
施信如指出，依現在國內外的實驗結果，Omicron變異株只會造成上呼吸道感染，對於肺部的影響較有限，自然傷害也就比較小，不需要太過擔心造成其他嚴重副作用，而Omicron的重症比例的確大幅下降，應能維持住醫療量能。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。