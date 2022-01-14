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Omicron疫情恐延燒至2月初　專家籲「做好醫療量能管控」

▲台大公衛教授陳秀熙認為，由於Omicron傳播迅速的特性，要到農曆年間期間才能阻斷此次傳播。（示意圖／NOWnews資料照）
▲台大公衛教授陳秀熙認為，由於Omicron傳播迅速的特性，要到農曆年間期間才能阻斷此次傳播。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-01-14 17:25:27

Omicron本土疫情持續蔓延，今（14）日本土確診個案來到11例，面對再兩周就要來臨的農曆春節，各個單位繃緊神經，深怕疫情一發不可收拾。不過《NOWnews今日新聞》今日詢問台大公衛教授陳秀熙，他認為由於Omicron傳播迅速的特性，要到農曆年間期間才能阻斷此次傳播。而長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如對中央將輕症患者轉至院外收治的措施也表示肯定，只要醫療量能不透支，面對疫情不需太過擔憂。

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針對這波本土疫情從機場擴散至餐廳等場域，是否該重啟梅花座與隔板等相關內用措施？陳秀熙回應，如此作為的確會傳播風險，不過此次群聚感染應該會持續一段時間，「因為Omicron的潛伏期只有3天、症狀輕，以目前的疫況來看，要到1月底至2月初才有辦法完全阻斷傳播。」

不過陳也提到，隨著施打第三劑疫苗的人數增加，速度也確實加快，未來不會釀成本土大流行，「大家不要覺得群聚感染的人數往上增加，就是不可收拾的狀態，因為Omicron還是屬於輕症狀況，只要能在醫療量能進行相關管控，讓民眾照常過春節、圍爐、內用沒有太大的問題。」

針對國內疫情，中央今日公布對患者進行分流，無症狀或輕症、年輕的確診者，送往加強版防疫旅館與集中檢疫所，減輕醫療院所的壓力。施信如也認同這樣的做法，她說：「一定要往這個方向走，教學醫院或醫學中心本來就是要提供給急救患者，輕症或是沒什麼症狀就不需要佔用病床。」目前國際上也有許多國家對輕症、無症狀感染者採用居家檢疫措施，相信台灣能順利挺過這波疫情。

施信如指出，依現在國內外的實驗結果，Omicron變異株只會造成上呼吸道感染，對於肺部的影響較有限，自然傷害也就比較小，不需要太過擔心造成其他嚴重副作用，而Omicron的重症比例的確大幅下降，應能維持住醫療量能。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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