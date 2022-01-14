斥資10億美元投資馬來西亞後 永聯2022盼進軍越南
《四方報》報導，智慧物流基礎設施開發商永聯物流2019年啟動東南亞市場的拓展項目，在馬來西亞設立第一家子公司。繼去年11月宣布投資10億美元在馬來西亞推動智慧物流解決方案後，永聯計畫進軍大馬周邊國家，包括越南、泰國、菲律賓和印尼等，盼改變當地高度仰賴人力的物流生產鏈。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-14 17:52:05
根據外媒報導，永聯2021年宣布投資10億美元在馬來西亞開發智慧物流園區，目前正在雪蘭莪州武吉拉惹（Bukit Raja）建造27英畝的智慧倉儲設施，預計將在2024年第一季完工，期待透過高科技物流設施及數據應用優化倉儲管理，來改變當地勞力密集的物流生態。除了馬來西亞，公司還希望能進軍周邊國家如泰國、越南和菲律賓，預計每年拓展一個國家，並且透露將於今年宣佈前進越南的相關拓展計畫。
根據谷歌、淡馬錫和貝恩策略顧問公司的一份報告指出，東南亞的互聯網經濟主要由其電商產業支撐，該產業去年的商品總值增長了49%，從1170億美元上升至1740億美元。而電子商務的蓬勃發展也吸引物流巨頭在當地建立倉儲網路；如阿里巴巴的物流部門Cainiao Smart Logistics Network就在2021年11月宣佈，將在東南亞建立智能倉庫網路，以便在越南、印度尼西亞、馬來西亞和新加坡等國進行配送服務。泰國和印尼獨角獸企業Flash Express和J&T Express也都斥資展開投資計畫。
面對激烈的國際競爭，永聯執行長張建泰相當有信心，他向外媒表示科技公司的商業模式很容易複製，但永聯並非科技公司而是智慧物流開發公司，強調自創立以來就一直在盈利。2014年成立的永聯為台灣首批提供自動化和機器人解決方案的智慧物流基礎設施開發商之一，目前管理超過57萬平方公尺的倉庫和超過8億美元資產。