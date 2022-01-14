COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

「移工大遊行」週日登場！民團訴求「自由轉換雇主」

▲「我要自由轉換！」移工大遊行之行前記者會。（圖／翻攝自臉書）
▲「我要自由轉換！」移工大遊行之行前記者會。（圖／翻攝自臉書）

記者李芷涵/綜合報導

2022-01-14 17:50:57

《四方報》報導，2年一次的「移工大遊行」將於1月16日登場，移工團體本次主打訴求為「自由轉換雇主」，抗議《就業服務法》第53條第4款「不得轉換雇主或工作」之規定，訴求提高移工的勞動條件，歡迎有興趣的民眾戴好口罩，於當天一起加入遊行隊伍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《就服法》第53條第4項規定，受聘僱從事第四十六條第一項第八款至第十一款規定工作之外國人，不得轉換雇主或工作。一般而言，移工必須符合特定條件，如遭到雇主不當對待、苛扣薪資等，才可以依法轉換雇主或工作。

台灣移工聯盟（MENT）先前曾舉辦遊行記者會，表示「換工作」是勞工在面對惡劣的勞動環境下，不得不做出的最後的抵抗，相當於「用腳投票」。然而，就服法的規定讓移工不得自由轉換雇主或工作、被迫在勞動條件低落的地方工作，久了有的可能選擇負債返國，有的則選擇逃逸，從此缺乏法令保障，處境更加惡劣。印尼勞工團結組織《GANAS COMMUNITY》代表Fajar也表示，這項法條是「壓迫的根源」。

移工團體強調，移工若可以自由轉換雇主，雇主也會有動力要去改善惡劣的勞動環境，否則將被市場機制淘汰，但只要這群好用、廉價，又不能自由轉換的「奴工」持續存在，台灣整體勞動環境也會被拉低，本、外勞都會處在血汗的勞動環境下。

1月16日遊行當天中午12點，將在台北車站西一門集合，並於下午1點出發遊行至民進黨黨部，再到勞動部表達訴求。遊行亮點包括將自由轉換的訴求化為行動話劇演出，遊行道具則是一張大大的「FREEDOM」布條，上頭每個英文字母都是以移工繪製的版畫藝術作品集結拼成，用畫作控訴勞動部政策的不公。移工團體也將關於自由轉換訴求的問答集整理並翻譯成多國語言，提供民眾參考。反對此訴求的「台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會」則表示，將於當日上午進行線上陳抗，表達對移工團體訴求的不滿，盼勞動部不可再重啟移工轉換業別。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

繼續作答
即時
推薦閱讀