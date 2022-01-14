「移工大遊行」週日登場！民團訴求「自由轉換雇主」

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台灣移工聯盟（MENT）先前曾舉辦遊行記者會，表示「換工作」是勞工在面對惡劣的勞動環境下，不得不做出的最後的抵抗，相當於「用腳投票」。然而，就服法的規定讓移工不得自由轉換雇主或工作、被迫在勞動條件低落的地方工作，久了有的可能選擇負債返國，有的則選擇逃逸，從此缺乏法令保障，處境更加惡劣。印尼勞工團結組織《GANAS COMMUNITY》代表Fajar也表示，這項法條是「壓迫的根源」。
移工團體強調，移工若可以自由轉換雇主，雇主也會有動力要去改善惡劣的勞動環境，否則將被市場機制淘汰，但只要這群好用、廉價，又不能自由轉換的「奴工」持續存在，台灣整體勞動環境也會被拉低，本、外勞都會處在血汗的勞動環境下。
1月16日遊行當天中午12點，將在台北車站西一門集合，並於下午1點出發遊行至民進黨黨部，再到勞動部表達訴求。遊行亮點包括將自由轉換的訴求化為行動話劇演出，遊行道具則是一張大大的「FREEDOM」布條，上頭每個英文字母都是以移工繪製的版畫藝術作品集結拼成，用畫作控訴勞動部政策的不公。移工團體也將關於自由轉換訴求的問答集整理並翻譯成多國語言，提供民眾參考。反對此訴求的「台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會」則表示，將於當日上午進行線上陳抗，表達對移工團體訴求的不滿，盼勞動部不可再重啟移工轉換業別。