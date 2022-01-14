原民會主委訪台中聚落新家園 為族人即將喬遷獻上祝福

原民會與台中市府攜手，協助都會區原住民族群居聚落建立永續新家園，長年關心都會區原住民居住權益的原民會主委夷將．拔路兒，今日親自前往臺中市霧峰區花東新村、太平區自強新村視察新家屋及公共工程，並為即將入住新家的族人獻上滿滿祝福。





我是廣告 請繼續往下閱讀

市府表示，位於霧峰區的花東新村與太平區的自強新村，民國88年921大地震後，當地原住民族人為解決生活所需，自行搭建簡易住宅居住並逐漸形成聚落。然而，因為2村都位於國有土地上，而且缺乏興建家屋經費，20多年來一直無法重建。





▲原民會主委夷將．拔路兒，今日親自前往臺中市霧峰區花東新村訪視進度，並為即將遷入獻上祝福。（圖／台中原民會提供）

夷將．拔路兒說，都市原住民族永續家園方案，特別感謝立法院這幾年透過前瞻基礎建設預算，解決二、三十年來的都市地區原住民違建問題。此外，透過政府的通力合作，逐步合法化，已分別在新北市、台中市實施，未來桃園市、新竹市會逐步解決，讓原住民族有永續新家園。





他說明，以霧峰花東新村、太平自強新村的情況為例，原民會一直全力支持2聚落就地重建，2015年在台中市政府成立原地重建跨平台，媒合慈濟基金會援建家屋；2017年起由前瞻計畫補助興設2新村的公共設施，未來將持續協助聚落結合長照、產業、族語教學、文化健康站等資源，讓原民在城市生根與發展。





夷將．拔路兒說，感謝台中市前市長林佳龍依族人意願提出就地重建方案，並協調國產署快速取得合法使用的土地，感謝市長盧秀燕接手推動完工，也謝謝慈濟基金會投入約2.5億元經費援建家屋，讓2新村族人能擁有舒適的居住環境。









