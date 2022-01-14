推主驚見「窗簾變搖籃」！兇手原地一臉無辜：它先動手的
原來窗簾還能這樣用啊！日本一名推主日前在家裡聽見奇怪的聲音，走到「案發現場」檢查時簡直都傻眼了，因為家中的灰白條紋落地窗簾不僅破了一個超大的洞，而且「兇手」還待在原地一臉無辜，讓推主整個人哭笑不得！
編輯中心/綜合報導
2022-01-14 17:58:23
原來這名「兇手」是推主飼養的挪威森林貓「Uni（うに）」，由於牠現在才4個多月大，正值活潑好動的年紀，不僅好奇心強，也喜歡到處鑽來鑽去探險。這天推主突然在家中聽見奇怪的撕裂聲，四處檢查了一下，發現落地窗前的窗簾竟然被橫向撕破了一個大洞，往下一看看現Uni就趴在窗簾上，儼然就將窗簾變成「搖籃」，還一臉無辜地看著推主，讓推主當場傻愣在原地！
懷抱著極度無奈的心情，推主只好把「肇事者」以及犯罪現場的照片分享在推特上，沒想到才短短4天就已吸引將近1萬9千名網友按讚分享，許多人都忍不住笑說：「一定是窗簾先動手的」、「貓：主人～我第一時間就衝過來了，但是沒逮到犯人」、「貓貓無辜表示：都是窗簾不好」、「往好的方向想：『終於可以換新窗簾了！』」、「朕只是想做個搖籃，錯了嗎？」、「開始搜尋如何料理貓咪了啊」。（編輯：陳珮瑜）