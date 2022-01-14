台灣新創推出疫情下首選買衣法！虛擬化身讓你線上試衣

實體通路的退貨率通常約小於10%，但是網購的退貨率平均卻可高達15%至30%。針對此問題，台灣一家公司發展出一套產品與服務，可為電商產業省下數億元的支出。TG3D Studio共同創辦人及首席產品長謝賀祥和 The China Post說道，「我覺得過去兩年的疫情對服飾業衝擊甚大。」





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因為在疫情下網購產品的退貨率屢創新高，謝賀祥提及 H&M 2020 年於斯德哥爾摩推出一款「人體掃描儀」，可為消費者量身定做牛仔褲，更能減少對環境的破壞。而TG3D也發明一款獨特的人體掃描儀，謝賀祥表示，「消費者只需走進店裡，進行身體掃描量測後，便能客製化牛仔褲，可自行選擇縫線顏色或腰圍尺寸。」只需要 10 個工作日，客製化牛仔褲便能送達消費者家。





▲ TG3D Studio 共同創辦人及首席產品長謝賀祥。 (圖／記者Dimitri Bruyas 龔向華)

謝賀祥說，「六年前，我認識了 TG3D 的其他共同創辦人，他們分別曾於美國服飾業及 3D 感測公司服務。我們討論了很多服飾業的問題，也很希望能利用現代科技改變零售購物的消費體驗。」這就是 TG3D 如何發想出現在的這項產品。他強調，「這項產品專為零售購物設計，我們非常重視用戶隱私，因此我們遵守歐盟《一般資料保護規範》和中國的《網路安全等級保護2.0(MLPS)》。」





TG3D 鎖定 B2B 商業模式，目標客群為時裝、零售及紡織品牌。TG3D 販售公司研發儀器及服務，客戶能將實體及虛擬人體掃描儀安裝在零售店內或是網站上，為消費者提供客製化服務。為什麼 TG3D 決定將在台灣創業呢？謝賀祥表示，「台灣軟硬體研發都非常強，台灣企業也和許多不同產業的國際大牌合作。」





▲H&M 2020 年於斯德哥爾摩推出一款「人體掃描儀」，可為消費者量身定做牛仔褲，更能減少對環境的破壞。(圖／TG3D)

謝賀祥更強調台灣人非常謙卑努力，一心一意精益求精。「我覺得這就是為什麼越來越多國際企業希望能在台灣設立辦公室，這也是我為什麼決定在台灣創業的原因。」









