青春相遇「蘭若寺」 臺灣豫劇團三度演出經典之作

影星王祖賢主演的聊齋倩女幽魂中，「永遠的聶小倩」深植人心。國立傳藝中心臺灣豫劇團即將於3月在台中國家歌劇院登場的青春豫劇「蘭若寺」，經過點子王編劇劉建幗顛覆性改編，完全跳脫觀眾對角色、劇情及性別認知，歌劇院總監邱瑗認為，符合青春豫劇設定的蘭若寺，延續了豫劇生命力，值得期待。





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由臺灣豫劇團演出的《蘭若寺》，前後6年將第三度演出，分別是2016年於高雄春天藝術節首演，相隔三年，2019年再度於臺北的臺灣戲曲中心演出，這次是再隔三年來到臺中歌劇院。朱宗慶老師曾說過「每一次再演，都是一次再創作」。由連演多次還是得到民眾熱烈迴響，可見這真是一部好戲。





▲臺灣豫劇團三度再演經典之作「蘭若寺」，為推廣豫劇，特別提供民眾「青春相豫全面5折」的優惠，購票請洽OPENTIX系統或洽詢臺灣豫劇團。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.14)

編劇劉建幗表示，本劇雖以《聊齋志異》中的聶小倩為原型進行改編，但跳脫電影《倩女幽魂》人鬼戀的唯美形象，以人、鬼、妖三界的角色設定，結合多元性別議題、以及情愛本質的探究，將傳統戲曲賦予當代觀點，開啟更多面向的思索，歡迎觀眾用輕鬆全新心情進場欣賞。





▲臺灣豫劇團藝術總監王海玲表示， 人氣爆棚的三位豫劇明星攜手獻演，將帶給觀眾不同的觀感跟體驗。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.14)

臺灣豫劇團藝術總監王海玲表示，編劇構思之初，即力求突破角色框架，由臺灣豫劇團當家花旦蕭揚玲反串「生行」，飾演風采儒雅的書生寧采臣；豫劇王子劉建華以「武小生」應工，結合「淨行」的表演身段，飾演正氣凜然的除妖道士燕赤霞；豫劇辣旦張瑄庭原本擅於詮釋潑辣類型的角色，在本劇性格大翻轉，飾演嬌俏純真、溫暖有情的鬼魂聶小倩。人氣爆棚的三位豫劇明星攜手獻演，將提供民眾不同的觀感跟體驗。





三度再演「蘭若寺」，是以電影般的豐富視覺效果，塑造出強烈的舞臺印象。王海玲表示，這是臺灣豫劇團首次移師臺中演出，期望於臺中歌劇院這樣國家級的表演藝術殿堂，精心呈現臺灣豫劇的獨特魅力，也特別感謝邱瑗藝術總監的大力支持。





臺中國家歌劇院藝術總監邱媛表示，對於本次演出相當有信心，演出、製作團隊本身就是品質保證，請大家一定要準時對號入座，觀賞顛覆「倩女幽魂」，迥然不同的蘭若寺迷人魅力!





想了解《蘭若寺》如何突破框架、顛覆想像？臺灣豫劇團將於 1月23日(週日)下午2:00-4:00，在臺中國家歌劇院角落沙龍舉辦免費「戲曲導聆講座」，於臺灣豫劇團臉書粉專開放報名。為了將豫劇推廣至臺中，3月5、6日臺中國家歌劇院演出場次，特別提供民眾「青春相豫全面5折」的優惠，購票請洽OPENTIX系統或洽詢臺灣豫劇團。



























