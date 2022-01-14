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查寧塔圖帥出新高度　化身狗奴展現粗獷野性魅力

▲查寧塔圖（Channing Tatum）戲裡戲外都是狗奴。（圖／CATCHPLAY提供）
▲查寧塔圖（Channing Tatum）戲裡戲外都是狗奴。（圖／CATCHPLAY提供）

記者臺孝婷/綜合報導

2022-01-14 20:30:00

許久沒有在電影中嶄露好身材的查寧塔圖（Channing Tatum），再次上路即以精實健壯的體格帥出新高度，新片《逍遙上路》故事靈感來自查寧塔圖已逝愛狗「露露」，不僅片中的狗狗以此為命名，更首度親自參與執導，查寧塔圖說：「電影中的許多情節都是我和露露的真實經歷，像是只要帶著露露就能受到女人關注，還有開車到處旅行，以及狗狗失控暴走的爆笑行為等，這些充滿笑料的橋段都是我和露露的美好回憶！《逍遙上路》除了好看、好笑之外，還能看到我被狗狗狠咬的逗趣模樣。」

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▲查寧塔圖（Channing Tatum）演出的新片《逍遙上路》（Dog）將於2月18日，與北美同步上映。（圖／CATCHPLAY提供）
▲查寧塔圖（Channing Tatum）演出的新片《逍遙上路》（Dog）將於2月18日，與北美同步上映。（圖／CATCHPLAY提供）
《逍遙上路》由查寧塔圖攜手《舞棍俱樂部》(Magic Mike)製作團隊共同創作；同時身兼導演與男主角的查寧塔圖，為了在大銀幕呈現最完美的體態勤練健身，他的私人健身教練透露：「開拍前查寧塔圖每周至少會到健身房五天，進行超嚴格的肌肉鍛鍊，包含跳繩、挺舉、壺鈴、伏地挺身、爆汗健身操等高強度的肌肉訓練。」下足功夫鍛鍊體格的查寧塔圖，將以健壯又性感的好身材讓影迷們在《逍遙上路》中一飽眼福。

▲《逍遙上路》故事靈感來自查寧塔圖已逝的愛狗露露。（圖／CATCHPLAY提供）
▲《逍遙上路》故事靈感來自查寧塔圖已逝的愛狗露露。（圖／CATCHPLAY提供）
電影《逍遙上路》描述布里格（查寧塔圖 飾）曾是特種遊騎兵，退役後過著渾渾噩噩的生活。某天他得知了軍中好友過世的消息，並接受指示必須將好友的隊友，一隻比利時牧羊犬「露露」帶去和牠的主人告別。一人一狗在路上經歷了一趟充滿驚險的旅程，也在旅途中從彼此身上學習到愛，和一個重新開始的機會。

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