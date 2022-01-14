病患關病房通風系統？聯醫證實：仁愛院區一英國患者所為

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仁愛院區表示，院方後續已將通風設備開關做包覆動作，避免隔離病人自行關閉設備，同時加強說明及溝通，期病人能了解及配合，亦給予隔離的病人關心及心理支持，仁愛院區呼籲，請病人體諒醫護人員的辛勞與風險，配合醫護人員的指導與治療。
至於醫師工會爆料，同為仁愛院區的一名病人，疑似在專責病房內抽菸一事，聯醫方面表示，昨（13）日仁愛院區專責病房護理同仁進行常規探視病人時，發現某病房廁所煙味瀰漫，立即向該病房病人詢問是否抽菸，病人表示不知道醫院不能吸菸，隨即嚴正告知醫院內有大量氧氣瀰漫，容易導致火災發生造成危害，病人表示了解。
同日下午護理同仁透過監視系統呼叫該病房病人但無回應，護理同仁立即著三級防護裝備進入病房探視，發現廁所菸味嚴重，經尋未發現菸蒂再次予以告誡。仁愛院區說，本案依菸害防制法舉報衛生局進行裁罰，同時宣導同仁加強病人住院相關衛教及注意事項，呼籲病人體諒醫護人員的辛勞與風險，配合院方的指導與治療。
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