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病患關病房通風系統？聯醫證實：仁愛院區一英國患者所為

▲北市聯醫仁愛院區傳出院內專責病房有病患關閉抽風機，更有病患在病房的廁所內抽菸，引發各界議論。（資料照／翻攝網路）
▲北市聯醫仁愛院區傳出院內專責病房有病患關閉抽風機，更有病患在病房的廁所內抽菸，引發各界議論。（資料照／翻攝網路）

記者丁上程／台北報導

2022-01-14 20:00:37

新冠肺炎疫情近日在北台灣持續蔓延，北市聯合醫院中興院區與仁愛院區一共傳出4名確診者。而北市醫師工會也爆料，許多病患把醫護人員當做旅館服務員，甚至有病患覺得「抽風機很吵」而自行關閉，引發社會各界議論。對此聯合醫院證實，在仁愛院區一名英國籍病患，因通風設備噪音問題，自行關閉設備開關。

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聯醫方面表示，仁愛院區日前收治Covid-19確診病人，10日時專責病房護理人員發現一名英國籍的病人因通風設備噪音問題，自行關閉設備開關導致換氣不足，專責病房護理人員發現後立即制止並予以衛教，經多次溝通，病人仍反覆關閉開關，造成病室換氣量減少。

仁愛院區表示，院方後續已將通風設備開關做包覆動作，避免隔離病人自行關閉設備，同時加強說明及溝通，期病人能了解及配合，亦給予隔離的病人關心及心理支持，仁愛院區呼籲，請病人體諒醫護人員的辛勞與風險，配合醫護人員的指導與治療。

至於醫師工會爆料，同為仁愛院區的一名病人，疑似在專責病房內抽菸一事，聯醫方面表示，昨（13）日仁愛院區專責病房護理同仁進行常規探視病人時，發現某病房廁所煙味瀰漫，立即向該病房病人詢問是否抽菸，病人表示不知道醫院不能吸菸，隨即嚴正告知醫院內有大量氧氣瀰漫，容易導致火災發生造成危害，病人表示了解。

同日下午護理同仁透過監視系統呼叫該病房病人但無回應，護理同仁立即著三級防護裝備進入病房探視，發現廁所菸味嚴重，經尋未發現菸蒂再次予以告誡。仁愛院區說，本案依菸害防制法舉報衛生局進行裁罰，同時宣導同仁加強病人住院相關衛教及注意事項，呼籲病人體諒醫護人員的辛勞與風險，配合院方的指導與治療。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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