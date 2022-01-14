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2哈牆邊挖洞被抓包！牠傻愣心虛閃避視線：偶什麼都沒做

▲日本兩隻哈士奇挖洞被抓包，心虛躲避主人視線。（圖／Twitter帳號xxhama2）
▲日本兩隻哈士奇挖洞被抓包，心虛躲避主人視線。（圖／Twitter帳號xxhama2）

編輯中心/綜合報導

2022-01-14 20:26:27

到底是誰先開始的？日本一名飼主家裡養了許多毛小孩，其中有一對哈士奇姊妹花相當淘氣，這天飼主發現牠們在院子的圍牆旁挖洞，疑似想要偷跑出去玩，被飼主抓到後兩隻狗狗的反應讓大家都笑歪了！

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▲飼主家裡養了一對哈士奇姊妹，分別是姐姐「Sylvia」（左）和妹妹「Chanter」。（圖／Twitter帳號xxhama2）
▲飼主家裡養了一對哈士奇姊妹，分別是姐姐「Sylvia」（左）和妹妹「Chanter」。（圖／Twitter帳號xxhama2）
▲兩隻汪雖然相差8歲，但是感情很好，做什麼事都會在一起。（圖／Twitter帳號xxhama2）
▲兩隻汪雖然相差8歲，但是感情很好，做什麼事都會在一起。（圖／Twitter帳號xxhama2）
原來這一對哈士奇分別是9歲的黑白花色姐姐「Sylvia（シルビア）」和1歲的棕白色妹妹「Chanter（シャンテ）」，兩隻汪感情很要好，常常做什麼事都會「結夥同行」。日前飼主讓牠們在院子玩耍，過沒多久就聽見有人在挖洞的聲音，因此吸引了飼主的注意，趕緊跑來查看，卻發現兩隻狗狗一前一後地站在圍牆旁，腳下的碎石地有明顯被挖開的痕跡，而牠們發現被抓包之後，Sylvia則是心虛地左顧右盼不敢看向飼主，而站在後面的Chanter則是直盯著飼主，後來才假裝低頭看向洞口，好像在說：「喔！這裡有洞啊！」。

▲這天飼主聽見院子裡有人在挖洞，趕緊跑去看發現是Sylvia與Chanter。（圖／Twitter帳號xxhama2）
▲這天飼主聽見院子裡有人在挖洞，趕緊跑去看發現是Sylvia與Chanter。（圖／Twitter帳號xxhama2）
▲Sylvia：這裡怎麼有洞啊？好奇怪喔！（圖／Twitter帳號xxhama2）
▲Sylvia：這裡怎麼有洞啊？好奇怪喔！（圖／Twitter帳號xxhama2）
▲兩隻狗狗分別閃避主人的視線。（圖／Twitter帳號xxhama2）
▲兩隻狗狗分別閃避主人的視線。（圖／Twitter帳號xxhama2）
▲Sylvia：反正不是偶，去問妹妹啦！（圖／Twitter帳號xxhama2）
▲Sylvia：反正不是偶，去問妹妹啦！（圖／Twitter帳號xxhama2）
▲Chanter：哎呀這裡怎麼有洞！好巧喔！　Sylvia：偶剛剛講過惹啦！（圖／Twitter帳號xxhama2）
▲Chanter：哎呀這裡怎麼有洞！好巧喔！　Sylvia：偶剛剛講過惹啦！（圖／Twitter帳號xxhama2）
後來飼主也補充，檢查了兩姊妹的腳底，發現Chanter沾滿汙泥，而Sylvia相對乾淨許多，研判應該就是Chanter先「動手開挖」的！而牠們被逮的影片分享在推特上短短不到一星期，就已累積超過130萬人次觀看，許多網友都笑說：「現行犯被逮」、「反應好像人類喔」、「被抓包的反應太可愛了」現在一起來看看牠們的影片吧！（編輯：陳珮瑜）


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