2哈牆邊挖洞被抓包！牠傻愣心虛閃避視線：偶什麼都沒做
到底是誰先開始的？日本一名飼主家裡養了許多毛小孩，其中有一對哈士奇姊妹花相當淘氣，這天飼主發現牠們在院子的圍牆旁挖洞，疑似想要偷跑出去玩，被飼主抓到後兩隻狗狗的反應讓大家都笑歪了！
編輯中心/綜合報導
2022-01-14 20:26:27
原來這一對哈士奇分別是9歲的黑白花色姐姐「Sylvia（シルビア）」和1歲的棕白色妹妹「Chanter（シャンテ）」，兩隻汪感情很要好，常常做什麼事都會「結夥同行」。日前飼主讓牠們在院子玩耍，過沒多久就聽見有人在挖洞的聲音，因此吸引了飼主的注意，趕緊跑來查看，卻發現兩隻狗狗一前一後地站在圍牆旁，腳下的碎石地有明顯被挖開的痕跡，而牠們發現被抓包之後，Sylvia則是心虛地左顧右盼不敢看向飼主，而站在後面的Chanter則是直盯著飼主，後來才假裝低頭看向洞口，好像在說：「喔！這裡有洞啊！」。
後來飼主也補充，檢查了兩姊妹的腳底，發現Chanter沾滿汙泥，而Sylvia相對乾淨許多，研判應該就是Chanter先「動手開挖」的！而牠們被逮的影片分享在推特上短短不到一星期，就已累積超過130萬人次觀看，許多網友都笑說：「現行犯被逮」、「反應好像人類喔」、「被抓包的反應太可愛了」現在一起來看看牠們的影片吧！（編輯：陳珮瑜）