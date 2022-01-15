從影以來最困難演出　丁寧曝坦言：接到劇本時很緊張

我是廣告 請繼續往下閱讀
在片中飾演兄弟檔的曹佑寧和劉修甫表示，為了拍攝這部電影，大家經歷了長時間擊劍訓練，除了難免有扭傷和拉傷，但彼此之間也培養出很好的默契，讓丁寧聽了打趣說，事前應該去找她練瑜珈；談及表演，丁寧提及訓練對表演幫助非常大，「我接到劇本的時候相當緊張，因為我認為這是我從影以來最困難的角色！」但經歷長時間的排戲，她感覺到自己和兩位主角的距離越來越拉近，「很少有電影給了我這麼長的排戲時間，而每場戲都是非常困難的，都必須表現出非常複雜的情緒。」她甚至說自己還沒到正式演出前都不知道會怎麼表演，「我決定把自己交給劇組，到時候看都靠導演了！」
《刺心切骨》故事講述擔任擊劍選手的哥哥某次比賽因失控行為入獄，使同為擊劍隊選手的弟弟受到隊友排擠冷落。他與母親相依為命，並與母親新男友試圖振作生活，因而隱瞞了大兒子入獄之事。直到哥哥假釋出獄，母親決心切斷關係，心疼哥哥的弟弟卻決定背著母親，暗中幫助他重返正常生活。隨著兄弟關係越來越親密，一切看似好轉，卻不料家庭關係與哥哥的情緒障礙，正醞釀著更黑暗的災難即將發生。《刺心切骨》將於台北、桃園、台中取景，以豐富的台灣元素建構這部國際合製作品，預計二月底殺青，明年完成後製。