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從影以來最困難演出　丁寧曝坦言：接到劇本時很緊張

▲丁寧坦言拍攝電影《刺心切骨》對她來說相當具有挑戰性。（圖／翻攝丁寧臉書）
▲丁寧坦言拍攝電影《刺心切骨》對她來說相當具有挑戰性。（圖／翻攝丁寧臉書）

記者臺孝婷/綜合報導

2022-01-15 07:15:56

由新加坡導演劉慧伶執導和曹佑寧、劉修甫、丁寧、牧森主演的電影《刺心切骨》昨（14）日舉辦開鏡記者會，該片以「擊劍」運動為題，描寫錯綜複雜的家庭關係，飾演擊劍隊隊員，同時也是兄弟的曹佑寧和劉修甫除了開拍前接受長達九個月的擊劍和表演訓練，飾演兩人母親的丁寧則緊張表示，這部電影可說是自己從影以來最困難演出。

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本片以「擊劍」運動作為推動故事發展的重要元素，導演劉慧伶更曾是新加坡擊劍國家代表隊長達7年的國手，因此對專業性與真實性非常要求，希望能夠讓觀眾看到最真實的擊劍畫面。本片在籌備期間便網羅台灣專業擊劍選手與表演課老師們，為演員進行超過9個月密集的表演課與擊劍特訓。

▲演員牧森（左起）、曹佑寧、導演劉慧伶、劉修甫、丁寧出席《切心刺骨》開鏡儀式。（圖／前景娛樂提供）
▲演員牧森（左起）、曹佑寧、導演劉慧伶、劉修甫、丁寧出席《切心刺骨》開鏡儀式。（圖／前景娛樂提供）
在片中飾演兄弟檔的曹佑寧和劉修甫表示，為了拍攝這部電影，大家經歷了長時間擊劍訓練，除了難免有扭傷和拉傷，但彼此之間也培養出很好的默契，讓丁寧聽了打趣說，事前應該去找她練瑜珈；談及表演，丁寧提及訓練對表演幫助非常大，「我接到劇本的時候相當緊張，因為我認為這是我從影以來最困難的角色！」但經歷長時間的排戲，她感覺到自己和兩位主角的距離越來越拉近，「很少有電影給了我這麼長的排戲時間，而每場戲都是非常困難的，都必須表現出非常複雜的情緒。」她甚至說自己還沒到正式演出前都不知道會怎麼表演，「我決定把自己交給劇組，到時候看都靠導演了！」

▲丁寧拍戲都認真進入角色。（圖 / 丁寧臉書）
▲丁寧拍戲都會認真進入角色，演技備受肯定。（圖 / 丁寧臉書）
《刺心切骨》故事講述擔任擊劍選手的哥哥某次比賽因失控行為入獄，使同為擊劍隊選手的弟弟受到隊友排擠冷落。他與母親相依為命，並與母親新男友試圖振作生活，因而隱瞞了大兒子入獄之事。直到哥哥假釋出獄，母親決心切斷關係，心疼哥哥的弟弟卻決定背著母親，暗中幫助他重返正常生活。隨著兄弟關係越來越親密，一切看似好轉，卻不料家庭關係與哥哥的情緒障礙，正醞釀著更黑暗的災難即將發生。《刺心切骨》將於台北、桃園、台中取景，以豐富的台灣元素建構這部國際合製作品，預計二月底殺青，明年完成後製。

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