身分證有「這四碼」或屬虎 去王朝吃Buffet打75折
為了迎接2022年金虎年到，各家飯店業者陸續開始推出虎年好康，有吃到飽折扣也有住房優惠，提供給屬虎的民眾尊絕不凡的「專屬小確幸」！台北王朝大酒店就推出「虎年行大運」活動，凡生肖屬虎或身份證字號含有2、0、2、2四個數字(不限順序)，就可享有75折優惠；石門福華則是推出生肖屬「虎」的民眾，到自助餐即享85折優惠。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-15 17:45:50
台北王朝大酒店Sunny Buffet自助餐廳，即日起一直到3/27，推出「2022福虎迎新好食光」饗樂回歸，包含「虎年行大運」及「九牛二虎」兩種用餐優惠，其中「虎年行大運」活動是凡生肖屬虎或身份證字號含有2、0、2、2四個數字(不限順序)，用餐出示證件即享有75折優惠；另外「九牛二虎」團體好康優惠，則是如果十一人前來用餐，當中九位生肖屬牛及兩位屬虎，最高就可以6折優惠，但要注意除夕至初二期間不適用。
石門福華HOVII KITCHEN餐廳自助餐優惠也開跑，即日起「虎虎生風」專案，截止至3/31前，凡生肖屬虎者（出生西元年1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010），每週五、六晚間17:30到20:00用餐出示證件，同行一桌都能一起享有85折優惠。
而且春節期間（1/29至2/5）業者推出超豪華自助餐饗宴，炸蝦、美式BBQ霜降豬、煙燻鮭魚、肋眼牛排等澎湃大餐吃到飽，甚至同步推出「紅包抽抽樂」活動，每日最大獎為當日消費1折優惠，限量1組幸運兒只要89元就能吃到飽。
國泰飯店觀光事業聯合旗下全台桃園以北和逸、慕軒飯店雙品牌共計四家飯店，推出福虎賀歲新春快閃優惠住房專案，指定專案房型並在2月28日前入住，則是會加贈市價900元的巧虎夢想樂園平日一大一小入園券，讓虎年親子可以同遊樂園。