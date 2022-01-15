柯文哲推國內疫苗護照　這2種人防疫規範擬變寬鬆

新冠肺炎本土疫情升溫，台北市長柯文哲今（15）日視察防疫旅館，針對日前提及的國內疫苗護照概念，柯文哲認為，既然有出國的疫苗護照，也可以有國內版，技術上可行，但畢竟要介接中央的健保系統，還是要與中央商量一下；打兩劑疫苗超過14天、打兩劑超過3個月並打第三劑的人，被視為相對安全，這兩種人也許可以運動不戴口罩、去餐廳可以敬酒等，防疫規範比較寬鬆。
記者余祥／台北報導
2022-01-15 11:20:13
柯文哲說，打過疫苗不是百分百不會感染，但相對安全、發病也輕微、傳染力也低，在技術上國內疫苗護照是可行的，他會下令資訊局把系統儘速完成，但要怎麼用還是要跟中央商量，畢竟要介接健保系統。
柯文哲認為，既然有出國的疫苗護照，也可以有國內版，現在打兩劑疫苗超過14天以及打兩劑超過3個月並打了第三劑的人，被視為相對安全，打兩劑超過3個的人，其實就被視為沒什麼保護力。
柯文哲說，前兩種人也許可以運動不戴口罩、餐廳可以敬酒等，就是有比較寬鬆的規範，但如果不打疫苗的人，就是要限縮自己的生活。
柯文哲上午視察防疫旅館說，他今天按照實際動線親自走一遍，也檢查了通風系統、入住的電子管理系統等，另外，包括什麼樣的病人要送專責旅館、什麼病人要送醫院，標準是什麼要要訂定清楚，若病人病情出現變化，要後送哪些醫院等，北市的所有層面都要檢討一遍。
柯文哲說，還好自己是醫療人員，一小時就能檢查完畢，他也交代了很多事情，接下來就是要把破洞補起來