升息看時機！楊金龍：「打房」還能再調整、實施期將更長

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於影響房價因素眾多，主要受房市供需因素，以及區域發展與制度面（例如，不動產相關稅制、土地使用規定、社會住宅興建、住宅租賃市場）等因素影響；其中，各國不動產相關政策及制度，往往涉及中央主管機關與地方政府職掌。而利率只是為影響房價因素之一，尚須透過銀行信用管道、財富效果等影響房市供需。楊金龍強調，高房價問題所涉成因複雜，須由相關政府部門共同因應。
二、近年國內房價上漲主要是由強勁投資、預期心理、投機炒作及成本推升等因素帶動。楊金龍指出，以需求面來說，全球流動性充沛，以及國內強勁民間投資、預期心理及投機炒作，帶動購屋需求增加。以供給面來看，地價走高，建材與工資等營建成本上揚，也進一步推升新屋價格。而在經濟基本面支撐、預期心理及哄抬炒作下，近年房市市況以中南部較熱絡，如南科、中科、竹科周邊房價成長較多。
三、此次央行選擇性信用管制較前次範圍廣、項目多、頻率高、力道強，且實施信用管措施以來，銀行不動產授信風險控制良好。楊金龍表示，隨房市升溫，部分地區有炒作現象，政府推出跨部會措施共同因應。如於2020年12月3日推出「健全房地產市場方案」，而與央行相關的項目為「信用資源有效配置及合理運用」，防止過多資金流向房市。
楊金龍指出，所謂管制範圍更廣是指，之前是雙北市房市漲幅大，緊縮措施先針對雙北市特定區域而後擴大全國，這次則是立即對全國實施。納管項目更多則指，前次是特定地區第2戶購屋貸款之後漸次擴及。這次第一度調整即包括前次所有納管購屋貸款項目，並新增餘屋貸款，另針對購地貸款與工業區閒置土地抵押貸款，要求須切結動工時程，以避免資金流供囤房、囤地。
至於調整頻率也變得更高，之前是四年內四度調整，但這次是一年內四度調整。還有，在成數上限部分也較低，楊金龍說前次受限購屋貸款最低成數上限為5成，土地抵押貸款最低上限為5.5成，但這次受限貸款最低成數上限一律降至4成。
四、央行主要以不動產貸款選擇性信用管制措施因應房市風險，至於利率則用以穩定總體經濟。楊金龍指出，金融系統風險來源非僅房價泡沫一項，台灣金融體系體質穩健，安然度過亞洲金融危機、全球金融危機。他說央行肩負經濟穩定及金融穩定等多重目標，需要多元政策工具，包括利率、匯率、貨幣與信用管理等，並強調央行無法以單一政策工具解決所有問題。
由於外界希望以升息來抑制房市過熱的現象，楊金龍說去年第四季理事會決議維持政策利率不變主要有三個原因：國內通膨仍屬可控；國內各產業復甦力道不均、勞動市場尚未回復至疫情前的水準；美、歐、日等主要央行均維持政策利率不變。
楊金龍指出，央行利率工具，主要用以穩定總體經濟，央行將在適當時機升息，對未來房價有抑制作用。由於近期房價上漲是全國性，本次本行不動產貸款選擇性信用管制措施的實施期間可能會更長，且尚有精進調整空間，會持續滾動檢討。最後他表示，影響房價因素眾多，並涉及相關部會職掌，須由中央部會及地方政府從短、中、長期措施來共同因應。