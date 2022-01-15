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台北壽喜燒天王現身？網揭「2間」服務爆強：吃過秒回本

▲近日有網友好奇詢問「台北吃到飽壽喜燒推薦？」而引來老饕們曝光心目中的神店。（示意圖／翻攝photoAC）
▲近日有網友好奇詢問「台北吃到飽壽喜燒推薦？」而引來老饕們曝光心目中的神店。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-01-15 11:54:23

台灣人相當喜愛吃火鍋，近年來日式壽喜燒火鍋深受不少國人喜愛，成為親朋好友聚餐時的選擇之一。對此，就有網友好奇詢問「台北吃到飽壽喜燒推薦？」而引來老饕們曝光心目中的神店。

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原PO於PTT上發文，表示最近特別想吃壽喜燒，因此詢問大家「台北吃到飽壽喜燒推薦哪家呢？希望要有牛小排，且厚度不要太薄，薄得跟紙一樣」，原PO也強調對於甜點不太看重，想將重點擺放在肉的品質上。

▲網友好奇詢問「台北吃到飽壽喜燒推薦？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「台北吃到飽壽喜燒推薦？」（圖／翻攝PTT）
問題一曝光，瞬間就引來不少網友討論，「預算夠高就吃牛小路吧」、「五麥，牛肉吃的出高品質，個人台北第一壽喜燒」、「推一丁服務，肉還OK，有廉價甜點貴」、「momo我覺得就穩定」、「晶華三燔不知道還有沒有」。

其中「一番地壽喜燒」則被最多老饕推薦，「一番地大直店有牛小排，上禮拜剛吃」、「一番地肉較好」、「以吃肉來說一番地的牛小排真的推，吃到就回本了吧」、「一番地，然後一次點多一點」、「推一番地」。

除此之外，也有許多人點名「潮肉壽喜燒」，直言「沒有人推潮肉嗎？我覺得桌邊服務很讚」、「壽喜燒一律推潮肉屌打其他」、「潮肉啊。服務生都帥帥」、「推潮肉，吃法變化有夠多」、「推推潮肉」。（編輯：陳雅雲）

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