要價「兩百元泡麵」究竟如何？網嚐鮮後吃驚：真的不一樣
台灣泡麵種類眾多，為符合市場多元需求，各種特殊口味及美味食材皆出現在小小一碗，也常有知名餐廳推出自家款泡麵，就有網友發現有泡麵一碗要價195元，質疑真的有人曾購入過嗎？引來眾多嚐鮮過的網友回應，並說明味道確實與普通泡麵有區隔，只是以CP值來說還是不會常吃。
編輯中心/綜合報導
2022-01-15 15:54:13
原PO於Dcard中發文，說明近期在新聞中看到一款要價195元的點水樓（番茄／半筋半肉）牛肉泡麵，表示自己在下手購買60幾元的滿漢大餐時就會猶豫萬分，而這卻將近要兩百元，雖知道點水樓是相當有名的餐廳，半筋半肉泡麵中也有三條左右的牛筋，但這價格仍讓他萬分不解「我就想問哪種人會想要宵夜去買195元的泡麵啊？」
此文引來許多有嚐鮮過這貴族泡麵的網友，眾人認為其湯頭確實較普通泡麵濃郁，裡頭的半筋半肉也相當實在好吃，可以CP值來說，下次購買前還是需要多加考慮「之前半價特價時嚐鮮過番茄牛肉麵，湯頭是滿濃郁的，味道真的跟一般的不太一樣，但對我來說有點鹹哈哈，原價是真的買不下去」、「195元那款湯頭不錯，半筋半肉也嫩，唯獨那麵條不是我愛的口感啦」、「之前有打折過，幾乎半價吧！我媽很常叫我買，是真的不錯吃啦，但原價就下不了手了」、「之前買一送一的時候吃過，口味都還蠻好吃的，如果原價195的話 我就不會吃了」、「他這個在全家有事沒事就會買一送一，然後請阿姨來在店裡擺攤，買了就現煮給你吃」。
大部分的網友仍不能接受其價格「YouTuber開箱專用」、「身為點水樓前員工，必須要說一下 價格真的不便宜！」、「盤子泡麵」、「品牌溢價太多」、「我吃過半筋半肉⋯ 他剛推出的時候好像有促銷 腦波弱就買了 吃完覺得超空虛🥲」。 （編輯：李惠婷）