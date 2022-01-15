陳柏惟出院秀虎哩家在　林靜儀曝耍帥畫面背後很辛酸

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但他在病房裡極不安份，一會兒發文秀林靜儀巡房、一會兒跑去客串演出的《國際橋牌社》粉絲團留言酸顏寬恒，還提醒支持者自己沒募款，不要上詐騙集團的當。網友紛紛祝他早日康復，卻不知背後原因。原來網路出現以陳柏惟為名的簡體字詐騙簡訊，聲稱若願借10萬元助他動腦部手術，就可以被基進提名不分區立委。
陳柏惟昨晚已出院回家休養，今（15日）下午他在臉書發文「3Q出院！抱歉讓大家擔心了」，照樣是搞笑風格，左手輕輕捏著基進最新的小春聯「虎哩家在」，右手做出狀似嫵媚的撩髮姿態，沈醉得微閉雙眼。
陳柏惟在臉書寫著，自己覺得春聯印「虎禮佳在」是很好的點子，「1月11日早上送印，不料下午就發生了意外，我也跟著住進醫院，出院後看到印好的成品覺得很可愛，也真的覺得『虎禮佳在』。」
他透露目前健康狀況「接下來必須復健與醫療處置，可能沒辦法親手送給大家，請大家到5區服務處索取。至於照片就不要太計較了，全身都是洞所以這已經是最好看的了。」在陳柏惟的5區服務處，還有「虎哩發財」、「台灣虎氣啦」等基進春聯可以索取。
陳柏惟摔車後被網友封為「在地上的立委」，雖然醫生初判他頭殼沒摔壞，他卻沒發現自已拿的其實是「虎哩家在」，而非「虎禮佳在」，其他伙伴只好委婉留言更正、祝福他「虎哩平安無代誌」。
也有眼尖網友關心問：「打8字繃帶，肩關節受傷了嗎？」立委當選人林靜儀透露，陳柏惟出院前，醫生叮嚀2星期內右肩絕對不可移動，這陣子希望他乖乖待在家別亂跑。他用左手搔首弄姿，其實是右肩舉不起來、手無法施力，接下來有好長一段時間必須進行保守治療。