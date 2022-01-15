▲ Ford 全台展示中心暨專業服務廠春節服務時段公告

我是廣告 請繼續往下閱讀

Ford 為消費者打造安心防疫的賞車、購車及擁車服務，有鑑於國內疫情可能再次升溫，全台 Ford 服務據點包含 Ford 新車展示中心及專業服務廠，已提前升級準3級防疫措施，包含：





落實測量額溫並正確配戴口罩，顧客「實聯制」登記。 顧客休息室／展示中心所有相關設施皆實施早、中、晚，每日 3 次酒精消毒；展示車、試乘車每日定時清消作業。 維修保養需求可透過「My Ford Service - 我的福特」APP 遠端報價，將面對面接觸降至最低。 部份 Ford 新車展示中心及專業服務廠，客休室停止提供飲食，僅提供杯水／瓶裝水供車主主動取用，詳細實施細節可洽全台各 Ford 服務據點，或 Ford 顧客服務中心 0800-032-100 洽詢。

Ford 全台展示中心暨專業服務廠於 1 月 30 日小年夜陸續暫停服務，部分專業服務廠於 1 月 31 日、2 月 5 日（除夕、初五）提供緊急維修服務，並將於 2 月 7 日（初七）起全數恢復正常營運，車主需相關服務可先洽詢各據點或 Ford 顧客服務中心 0800-032-100。春節期間仍有部分 Ford 新車展示中心正常營運，消費者可先洽各服務據點預約賞車或試駕。





全台 Ford 展示中心與專業服務廠資訊請參考 Ford 官方網站：https://www.ford.com.tw/locate-a-dealer/



