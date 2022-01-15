COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

Ford 全台展示中心暨專業服務廠春節服務時段公告

▲ Ford 全台展示中心暨專業服務廠春節服務時段公告
▲ Ford 全台展示中心暨專業服務廠春節服務時段公告

2GameSome - 有車賞

2022-01-15 18:55:00

農曆新年將至，新春假期成為國人出遊或返鄉的用車高峰期，福特六和貼心提醒所有Ford車主抽空提前檢查愛車，自主做好基礎車輛檢測，檢查項目包含確認胎壓及五油（汽油、機油、煞車油、變速箱油、動力方向機油）、四燈（大燈、煞車燈、方向燈、無表板燈）、三水（引擎冷卻水、電瓶水及雨刷水）是否過低或不足現象，倘若對於車輛有任何問題，歡迎 Ford 車主使用「My Ford Service - 我的福特」APP 預約回廠，確保愛車維持最佳行車狀態，新春出遊開心又放心。

我是廣告 請繼續往下閱讀

Ford 為消費者打造安心防疫的賞車、購車及擁車服務，有鑑於國內疫情可能再次升溫，全台 Ford 服務據點包含 Ford 新車展示中心及專業服務廠，已提前升級準3級防疫措施，包含：

  1. 落實測量額溫並正確配戴口罩，顧客「實聯制」登記。
  2. 顧客休息室／展示中心所有相關設施皆實施早、中、晚，每日 3 次酒精消毒；展示車、試乘車每日定時清消作業。
  3. 維修保養需求可透過「My Ford Service - 我的福特」APP 遠端報價，將面對面接觸降至最低。
  4. 部份 Ford 新車展示中心及專業服務廠，客休室停止提供飲食，僅提供杯水／瓶裝水供車主主動取用，詳細實施細節可洽全台各 Ford 服務據點，或 Ford 顧客服務中心 0800-032-100 洽詢。

Ford 全台展示中心暨專業服務廠於 1 月 30 日小年夜陸續暫停服務，部分專業服務廠於 1 月 31 日、2 月 5 日（除夕、初五）提供緊急維修服務，並將於 2 月 7 日（初七）起全數恢復正常營運，車主需相關服務可先洽詢各據點或 Ford 顧客服務中心 0800-032-100。春節期間仍有部分 Ford 新車展示中心正常營運，消費者可先洽各服務據點預約賞車或試駕。

全台 Ford 展示中心與專業服務廠資訊請參考 Ford 官方網站：https://www.ford.com.tw/locate-a-dealer/

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

繼續作答
即時
推薦閱讀