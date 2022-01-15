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保時捷全球銷量達 30 萬輛！台灣成長 4%！Taycan 表現突出

▲ 保時捷全球銷量達 30 萬輛！台灣成長 4%！Taycan 表現突出
▲ 保時捷全球銷量達 30 萬輛！台灣成長 4%！Taycan 表現突出

2GameSome - 有車賞

2022-01-15 18:55:00

保時捷於 202 1年全球交車總數高達 301,915 輛，與 2020 年相比增長了 11%，創下歷年保時捷交車紀錄。拜全球市場的貢獻，其中以美國的成長幅度最大。「儘管面對半導體短缺和全球新冠肺炎疫情帶來的嚴苛挑戰，保時捷持續努力維持穩定的交車速度，實現更多客戶擁有保時捷車的夢想。」保時捷銷售與行銷執行董事 Detlev von Platen 表示：「全球車主對保時捷的支持與喜愛仍然熱度不減，訂單表現仍紮實強勁，新年的開端便充滿了能量，我們對世界所有市場的發展充滿信心。」

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保時捷 Taycan 全年交車數倍增

2021 年需求最高的車款依然是保時捷的 SUV，尤其是 Macan 車型。88,362 名客戶在 2021  年成為Macan 的車主，Cayenne 則以 83,071 輛全年交車數輛位居第二。保時捷純電跑車 Taycan 的交車成長也十足亮眼：總計共 41,296 輛，交車數量比 2020 年增加了一倍多。經典又具代表性的保時捷 911 也在 2021 年成功交車 38,464 輛，比以往的成績更優秀。 Panamera 則交出了 30,220 輛，718 Boxster 和 718 Cayman 全年交車數達 20,502 輛。

全球市場需求強勁 台灣展現驚人潛力

保時捷在全球所有銷售市場的交車輛數量都蓬勃成長。美國的表現尤其強健，總交車數與 2020 年相比增加了 22%，總共有 70,025 名美國客戶成為保時捷車主。保時捷於美洲整體交出了 84,657 輛車，同樣正成長 22%。總體而言，保時捷在亞太、非洲與中東地區的交車數量為 131,098 輛，與 2020 年相比增加了 8% 。保時捷於台灣交出了 4,022 台車，成長達 4%。Cayenne 和 Macan 車系衛冕了人氣王的地位，而 Taycan 的熱度不減，成功交車超過 800 輛，使 Taycan 成為台灣市場最成功的電動車款之一。911 和 718 車系於國內雙門跑車級距表現依舊亮眼。去年台灣的訂車量亦創歷史新高，展望 2022 年的潛力無窮。台灣保時捷總裁 Mathias Busse 表示：「即使面臨國際上車用晶片短缺，以及年中時進入第三級警戒，台灣 2021 年銷售成績仍然相當優秀，也代表了台灣市場的成長潛力，因此我們也對於未來一年的表現相當樂觀。」

德國市場的需求也有上升，全年交車數字成長至 28,565 輛，與前一年相比增長 9%。歐洲整體市場交車數量共 86,160 輛，比 2020 年增加 7%，其中保時捷純電跑車佔了很高的比例，2021 年在歐洲交付的保時捷車中約有 40% 是保時捷純電跑車 Taycan。 Detlev von Platen 表示：「保時捷去年整體的成績非常驚人，這表示我們走向電動化的戰略正在發揮作用，並且也符合車主對我們的需求和期盼。不過，銷量對我們來說並不是最重要的決策因素。我們希望為所有保時捷車主塑造專屬的保時捷品牌體驗，並持續努力擴展到全球各個市場。」

PorscheAG                                       

交車數量

1– 12

2020

2021

交車數差異

全球

272,162

301,915

+11%

歐洲

80,892

86,160

+7%

德國

26,152

28,565

+9%

美洲

69,629

84,657

+22%

美國

57,294

70,025

+22%

亞太區、非洲區及中東區

121,641

131,098

+8%

台灣

3,868

4022

+4%

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