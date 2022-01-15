▲ 保時捷全球銷量達 30 萬輛！台灣成長 4%！Taycan 表現突出

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2021 年需求最高的車款依然是保時捷的 SUV，尤其是 Macan 車型。88,362 名客戶在 2021 年成為Macan 的車主，Cayenne 則以 83,071 輛全年交車數輛位居第二。保時捷純電跑車 Taycan 的交車成長也十足亮眼：總計共 41,296 輛，交車數量比 2020 年增加了一倍多。經典又具代表性的保時捷 911 也在 2021 年成功交車 38,464 輛，比以往的成績更優秀。 Panamera 則交出了 30,220 輛，718 Boxster 和 718 Cayman 全年交車數達 20,502 輛。
全球市場需求強勁 台灣展現驚人潛力
保時捷在全球所有銷售市場的交車輛數量都蓬勃成長。美國的表現尤其強健，總交車數與 2020 年相比增加了 22%，總共有 70,025 名美國客戶成為保時捷車主。保時捷於美洲整體交出了 84,657 輛車，同樣正成長 22%。總體而言，保時捷在亞太、非洲與中東地區的交車數量為 131,098 輛，與 2020 年相比增加了 8% 。保時捷於台灣交出了 4,022 台車，成長達 4%。Cayenne 和 Macan 車系衛冕了人氣王的地位，而 Taycan 的熱度不減，成功交車超過 800 輛，使 Taycan 成為台灣市場最成功的電動車款之一。911 和 718 車系於國內雙門跑車級距表現依舊亮眼。去年台灣的訂車量亦創歷史新高，展望 2022 年的潛力無窮。台灣保時捷總裁 Mathias Busse 表示：「即使面臨國際上車用晶片短缺，以及年中時進入第三級警戒，台灣 2021 年銷售成績仍然相當優秀，也代表了台灣市場的成長潛力，因此我們也對於未來一年的表現相當樂觀。」
德國市場的需求也有上升，全年交車數字成長至 28,565 輛，與前一年相比增長 9%。歐洲整體市場交車數量共 86,160 輛，比 2020 年增加 7%，其中保時捷純電跑車佔了很高的比例，2021 年在歐洲交付的保時捷車中約有 40% 是保時捷純電跑車 Taycan。 Detlev von Platen 表示：「保時捷去年整體的成績非常驚人，這表示我們走向電動化的戰略正在發揮作用，並且也符合車主對我們的需求和期盼。不過，銷量對我們來說並不是最重要的決策因素。我們希望為所有保時捷車主塑造專屬的保時捷品牌體驗，並持續努力擴展到全球各個市場。」
|PorscheAG
交車數量
1月– 12月
2020
2021
交車數差異
|全球
272,162
301,915
+11%
|歐洲
80,892
86,160
+7%
|德國
26,152
28,565
+9%
|美洲
69,629
84,657
+22%
|美國
57,294
70,025
+22%
|亞太區、非洲區及中東區
121,641
131,098
+8%
|台灣
3,868
4022
+4%