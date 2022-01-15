Ionex 換電站突破千座！「跳島戰略」第二站登島小琉球
2022 一開年，Ionex 3.0 就來勢洶洶！除了在銷售上有著令人振奮的 22 連霸好成績外，能源交換網路的佈建腳步更是不斷前進，1 月 14 日於小琉球正式開通首座 Ionex 3.0 換電站，繼離島金門之後，Ionex 3.0 再度登上第二個外島，持續以打造全台最密集的電動車換電站為目標，提供最符合消費者需求的能源交換網路。
2GameSome - 有車賞
2022-01-15 18:55:00
小琉球的低碳島政策已實施多年，屏東縣政府環保局更於日前公佈：自今年元旦起，小琉球已成為屏東縣第一個「空氣品質維護區」。為提升小琉球空氣品質及推動低碳旅遊，除了持續導入電動機車外，能源網路的佈建與發展更是不可或缺的一環。Ionex 3.0 換電站今日正式登島小琉球，Ionex 車友在社群上興奮發佈這個好消息，同時分享 Ionex 3.0 電動機車於小琉球公路、海邊的踩點私房照，邀請廣大車友騎著 Ionex 3.0 電動機車暢遊小琉球；更有 Ionex 車友熱情相揪，以Ionex 3.0 電動機車環島小琉球公路旅行，踏訪美景秘境。Ionex 3.0 換電站將以 Ionex 專賣店為首站，持續於全台各地打造電動機車友善環境。
「Ionex 小琉球首座換電站」資訊如下 :
Ionex 小琉球換電站
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屏東縣琉球鄉本漁路 80 之 8 號