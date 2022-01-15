三鳳中街華燈初上　陳其邁：高雄過好年虎虎生豐

高雄農曆年前最受採買年貨民眾歡迎的「高雄過好年」系列活動，今（15）日午由三鳳中街率先開跑，重視疫後商圈商機及市民朋友的採購需求的高雄市長陳其邁也現身，親向採買年貨市民朋友拜早年，隨後也到中央公園商圈參加充滿異國年節氣息的特色市集活動。他表示高雄目前社區傳播風險很低，但提醒民眾到商圈採買不能試吃或邊走邊吃，呼籲大家把防疫做好，強調防疫紅利就是經濟變好，全民一起努力拚經濟。
記者蔡佳宏／高雄報導
2022-01-15 23:23:00
經發局與全市26處商圈聯合舉辦的「高雄過好年」系列活動今天起跑，各商圈響應今年台灣燈會在高雄舉辦，也各自設計特色燈飾營造濃濃的年節氣氛，其中三鳳中街頂棚布置滿滿絢爛的燈籠海，今活動也搭上台劇《華燈初上》熱映風潮，規劃旗袍女伶復古風場景，讓消費者使用高雄券或商圈夜市券消費抽好運福袋，果然帶動消費買氣，吸引民眾排隊搶購。
陳其邁在致詞時表示，感謝議會不分黨派對市府預算的支持，去年商圈夜市券推廣帶動業績讓大家都笑得合不攏嘴，今年過年還是要照顧好商圈夜市的庶民經濟，盼今年虎虎生豐的同時，防疫也要做好，而這一年來高雄防疫有成，除市府努力，也感謝市民配合，強調目前高雄社區傳播風險很低、沒有本土傳染個案。
不過拚經濟不忘防疫的陳其邁也提醒，Omicron病毒傳染力很高，症狀雖輕但沒有打疫苗很容易傳染給長輩，強調自己當市長照顧市民長輩沒有漏氣，趁機宣導高雄市75歲以上長輩到今年1月25日前打疫苗就可以領五百元禮券，提醒長輩和市民朋友趕快去打疫苗。
今天高雄過好年系列活動除三鳳中街，中央公園商圈則推出「暖心過好年」主題，除利用街區規劃燈籠與佈景增添商圈農曆年節氛圍，更邀請來自台灣、泰國、越南、印尼、奧地利、牙買加等17個國家、66個攤位的年節特色市集，象徵各國齊聚在充滿人情味的台灣歡度新年。
經發局長廖泰翔表示，今年高雄過好年系列活動共有26處商圈加入，比去年增加多達7處，不僅參與商圈數是歷年最多，更配合台灣燈會在商圈街道或周邊加強布置燈飾，營造濃厚年節氣氛，後續各商圈都推出表演、抽獎、餐車市集、春聯揮毫等各式活動，活動場次、時間及優惠內容請上經發局臉書查詢。