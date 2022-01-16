小行星寬度超過帝國大廈高度　18日將近距離掠過地球

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NASA噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）認為，這枚小行星屆時距離地球將不到198萬公里，為1933年1月17日以來最接近地球的一次；當年NASA預測，這個天體會接近地球到112萬公里以內距離。
NASA表示，預期這枚小行星今年7月會再次掠過地球，不過距離會遠得多。下一次它如此近距離飛掠地球要到2105年1月18日，預計距離在232萬公里之內。
自1994年首次發現小行星7482以來，NASA便持續監測，並將之歸類為阿波羅型小行星，這表示其軌道會橫越地球軌道，且其軌道半長軸大於地球軌道半長軸。根據NASA，由於這類小行星「可能會接近地球到具有威脅的程度」，而被歸類為「具潛在危險性」的小行星。
已知的小行星超過100萬枚，其中許多以近距離掠過地球司空見慣，且絕大多數不值得擔心。舉例來說，NASA表示，這兩天至少有5枚小行星掠過地球，其中一枚的大小與巴士相當，另3枚的體積與一棟房屋無異。
然而美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）應用物理學實驗室首席行星科學家夏波（Nancy Chabot）表示，約有2萬5000枚近地小行星的寬度至少達到152公尺，一旦撞擊地球，可能會具有「毀滅性」。
她先前曾說：「我們談論的實際上不是全球滅絕，而是一種區域毀滅現象，可能會使一座城市甚至一個小州徹底毀滅。所以這很值得憂心，一個真正的威脅。」（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）1110113