深夜盤查遭男子攻擊　員警對空鳴6槍

屏東內埔警分局龍泉所巡邏員警吳家宏與另一名警員， 14 日 23 時左右在龍泉地區巡邏時，發現 20 多歲的李姓男機車停放於路中，腳踏板上載有疑似槍支包裹手提袋，經警方查詢該名男子為槍砲治安顧慮人口時，李嫌趁隙推倒警員，並以安全帽攻擊後徒步逃逸，執勤員警隨即對空鳴 6 槍警告並呼叫支援，支援警力到場後順利將李嫌逮補到案。

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▲警方於李嫌機車提袋內查獲空氣長槍1把、彈匣3個、短刀1把，經初步鑑驗，該空氣長槍具有殺傷力。（圖／屏東內埔警分局提供, 2022.01.16）

屏東縣警察局內埔分局表示， 14 日深夜 23 時左右，龍泉所巡邏員警吳家宏與另一名警員在龍泉地區巡邏時，發現 20 多歲的李姓男子機車停放於路中形跡可疑，腳踏板上載有疑似槍支包裹手提袋，於是上前盤查。

警方查詢發現李男是槍砲治安顧慮人口，當警員吳家宏要盤查時，李男忽然趁隙推倒警員並以安全帽攻擊，吳家宏被推倒後手部韌帶受傷，仍負傷追捕警方追捕過程中對空鳴 6 槍警告，支援警力到場後以辣椒水將李嫌制伏。

警方於李嫌機車提袋內查獲空氣長槍 1 把、彈匣 3 個、短刀 1 把，經初步鑑驗，該空氣長槍具有殺傷力，警詢後依槍炮彈藥刀械管制移送屏東地檢署偵辦。