哈薩克檢方稱暴亂釀225死　人數遠高於之前宣布

我是廣告 請繼續往下閱讀
哈薩克國家檢方代表夏拉貝耶夫（Serik Shalabayev）今天在一場簡報會上表示：「在緊急狀態期間，有225具屍體被送到停屍間，其中19具是執法官員和軍方人員。」
夏拉貝耶夫指出，其他是「參與恐怖攻擊的武裝暴徒。不幸的是，平民也成為恐怖行動的受害者」。
哈薩克當局之前表示，在這場衝突中，死亡人數不到50人，其中26人為「武裝罪犯」，另外18名是安全人員。
上週的官方Telegram頻道上顯示死亡人數為164人，後來這則訊息被回收。
哈薩克衛生部發言人艾爾塔辛諾瓦（Asel Artakshinova）表示，2600人就醫治療，67人目前傷勢嚴重。
哈薩克當局稱暴徒和國際恐怖分子是這波暴力衝突的禍首，利用示威抗議興風作浪。
他們沒有提供關於被控是外國暴徒和恐怖分子身分的證據。
哈薩克的示威活動於1月2日爆發，為的是抗議燃油價格飆漲。示威迅速蔓延到全國，演變成前所未見的暴亂，民眾闖入政府機關縱火，並與安全部隊爆發衝突。這波抗議已成為前總統納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）建立的政權以來最大的威脅。納札爾巴耶夫於2019年下台，欽點托卡葉夫為接班人。（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1110116