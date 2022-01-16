冬天騎車穿一堆？網推「3天王」暖到心裡 內行都穿這間
有在騎機車的人肯定都能了解，在冬天騎車經常都是裹的跟雪人一樣，往往進到室內又熱到要拼命褪去身上的厚重衣服非常麻煩，而近日，就有網友討論「想問一下冬天騎車應該要買哪一個牌子的外套價格最親民？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-16 10:11:12
原PO在臉書社團「爆系知識家」貼文指出「前幾天因為騎車發生意外，外套直接被救護員剪破了，現在又要重買一件騎車專用的保暖外套，想問大家都是買哪一牌的？最近是有看到One Boy跟Lativ的啦，還是有更好的選擇？」
貼文一出，網友紛紛回應「迪卡儂雪衣，大推，去年冬天穿短袖還能騎車」、「NET的防風外套我覺得都不錯」、「UNIQLO現在折扣成那樣，大勝你這兩牌的」、「我覺得NET防風系列都能推欸，羽絨外套也超保暖，兩千初頭」、「迪卡儂啊，我買兩件式的，我住山區...晚上下班回家很可以呢」、「推UNIQLO比較平價，其他價格可能比較高一點，但也是不錯」、「迪卡儂的兩件式不錯，讓你暖到心裡」。
不過，也有不少網友秒選國民品牌「Lativ超推，冬天裡面穿短衣上武嶺，我還流汗咧」、「預算沒那麼高，能推Lativ，出門騎車只要穿一件就解決」、「大推Lativ，騎車可以選極暖的羽絨外套」、「Lativ真的平價好穿，有的款式還有防水，下小雨可以擋」、「至始至終都騎車都只穿Lativ，真的好穿」。（編輯：張嘉哲）