啦啦隊女神峮峮洗澡被突襲　髮香迷倒男星：快受不了

中視週日綜藝節目《飢餓遊戲》，曾推出露營特輯深受好評，本週再度祭出特別企劃，主持群如果想爽嗑大餐、住溫泉帳篷，就得從「豪華露營爭奪賽」中脫穎而出。除了藝人間的激烈廝殺，本集另一大看點還有峮峮的「福利大放送」，原來是王仁甫和「豆花妹」蔡黃汝竟在收工後，夜襲正在洗澡的峮峮香閨，節目預告一出就引起許多網友暴動，紛紛搞笑留言：「謝謝飢餓遊戲！」、「有開放報名嗎？」、「流量密碼準備解鎖」。

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▲蔡黃汝（左）和王仁甫夜襲峮峮香閨，養眼畫面差點外流。（圖／中視提供）

收工後王仁甫和蔡黃汝到峮峮帳篷前，聽到流水聲就直呼：「峮峮在洗澡喔！」擔心被突襲的峮峮早就事先把帳篷上鎖，只是百密一疏，鎖了一邊忘了另一頭，讓王仁甫和豆花妹有機可趁，兩人匍匐前進鑽進門洞，窸窸窣窣的笑聲馬上被峮峮發現，大叫：「你們很煩捏！」因為衣服就放在床上，她在浴室門後進退兩難，連豆花妹都看到害羞尖叫：「我鏡頭不能轉欸！妳不要再開門了，我會受不了！」

峮峮發現鏡頭直對著她，趕緊要兩人轉過去，豆花妹自嘲有當「色老頭」的潛力，王仁甫則笑說：「太香，香到我的gopro當掉了。」兩人一搭一唱讓峮峮哭笑不得，故作大方撥起濕漉漉的秀髮：「我是髮香峮！」此舉反讓王仁甫害羞起來，他不知所措縮在角落：「不要這樣，我覺得我應該出去了，我不應該在這邊。」

▲峮峮、蔡黃汝在《飢餓遊戲》突襲林莎房間 。（圖／中視提供）

既然被闖空門那乾脆一起玩，峮峮興奮提議：「要不要去別間？」三人偷偷摸摸前進林莎房間，又遇上林莎在洗澡，她的衣服也放在床上，就怕看到不該看的，王仁甫趕緊逃出帳篷，剩下峮峮和豆花妹趴在帳篷門口意猶未盡。本集來賓還有是元介，這是他第一次挑戰《飢餓》，看到老朋友王仁甫特別開心：「整個演藝圈最熟就他了！」兩人13歲時曾住在一起，一同受訓和生活，是元介更透露：「我想來這節目很久了，今天終於圓夢。」

「豪華露營爭奪賽」的贏家和輸家的待遇，宛如天堂和地獄，輸了只能住在克難小帳篷，還要用勞力賺取微薄餐費。雖然人人有機會，但每場輸贏都是關鍵，每位飢民都熱血沸騰、戰力滿滿，而許孟哲則是還沒開始就已蓄勢待發：「第一名今天就收工！」精彩內容在16日晚上8點中視《飢餓遊戲》播出。

▲班傑（左起）、是元介、王仁甫、峮峮、許孟哲、孫協志、林彥君、林莎、蔡黃汝、潘慧如錄製《飢餓遊戲》。（圖／中視提供）