明天到期！2名大樂透頭獎得主還沒現身 8200萬待領
幸運兒是你嗎？台灣彩券表示，去年10月2名中頭獎的千萬得主至今都還沒兌領，明（17）日將是最後截止日，若逾期還是無人兌獎，獎金將全數充公，提醒中獎人趕快在明日銀行營業時間內出面領獎。
記者許若茵／台北報導
2022-01-16 11:50:13
去年10月15日，大樂透在台南市安南區的「財神發公益彩券商行」和「錢來旺彩券行」各開出1注頭獎，每注獎金可得8200萬元，兌獎日期就到明天截止。
台彩表示，截止14日都還無人出面領獎，週末銀行未營業也無法兌獎，呼籲中獎人應在明日銀行營業時間內兌獎。
台彩也透露，這兩注中獎彩券皆為自選，搭配多期投注，購買金額分別為1000元與2000元，提醒中獎民眾趕快再找找身邊彩券，把頭獎獎金帶回家。
過去北市曾開出2.5億元威力彩頭獎，但因沒人領獎，獎金全數充公，並歸入公益盈餘，還有開在高雄新興區的1.99億元大樂透、在台東開出的1.02億元大樂透及開在基隆的1億元大樂透，最後都因沒人領獎，獎金也都充公，轉入公益盈餘。
※【NOWnews 今日新聞
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