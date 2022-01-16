中職／回饋列車到彰化　蘇智傑對決曾陶鎔

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MYWAY Fitness的秘翔威教練表示，希望透過淺顯易懂的教學，讓小選手們從遊戲中學習，進而培養正確的訓練觀念。蘇智傑也提到，建立運動傷害防護的觀念，對小選手們的未來發展有很大的幫助。
到了Mini Baseball分組對抗時間，蘇智傑與曾陶鎔則化身成教練兼神隊友，負責投球給自己隊的學員打擊，在曾陶鎔的守備調教之下，「大帝隊」以嚴密的防守，守下了「球給智傑隊」末局反撲的氣焰。
曾陶鎔賽後打趣說:「感謝小隊友們攻防兩端的好表現，也要歸功於自己精準完美的控球。」逗得現場哄堂大笑。比賽過程中，戰神棒球隊的小選手屢屢演出美技守備，還成功接殺了球星大哥哥擊出的高飛球，替活動掀起一波高潮。
溪湖戰神棒球隊的陳明奎領隊說道，球隊的成立是因早期溪湖地區並無專屬的棒球隊，於是家長們集結眾人之力籌組社區球隊，立志要打造讓孩子們快樂打球、盡情揮灑汗水的空間，也期許球隊能成為縣內社區棒球社團的標竿。
陣中唯一的女學員陳憶涵受訪時表示，棒球是自己最喜歡的運動，雖起初家人不太支持，後來透過不斷地溝通，家人也從反對默默轉為背後支持的一股力量，現在也會一起參與球隊的活動，她認為這是參加球隊最棒的收穫。
座談會時間面對小朋友的提問，兩位球星不藏私的分享如何自己平時是如何面對低潮、調整心態的，曾陶鎔更透露不論狀況好壞，都會透過影片及文字紀錄下來提醒自己，並且多跟教練請教學習，相信大家都會有所進步。晴朗的午後操場讓兩人同時回憶起小學時打球的歡樂時光。蘇智傑說，來到這看到他們這麼開心的打球，也讓自己找回了打球的初衷。