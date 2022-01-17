蔡振南一夜白頭贖罪妻兒　唐美雲扭傷堅持不用替身

公視台語台、民視、唐美雲歌仔戲團《孟婆客棧》改編自2018年唐美雲歌仔戲團同名舞台劇作品，以現代手法描述奈何橋畔的孟婆客棧裡，往來過客在轉世時如何為記憶羈絆。該劇壓軸單元《中元慶典》金鐘視帝后蔡振南、柯淑勤攜手飆戲，2人出演唐美雲父母親，讓唐直呼這是鑲金父母，一對到眼就內在情緒爆發！
娛樂中心/綜合報導
2022-01-17 00:00:00
蔡振南在《孟婆客棧》遲遲不敢與唐美雲相認，到了冥界後才發現當年的離去帶給妻子多大傷害，為了贖罪，選擇掛了罪人排，跪在冥界大街，向妻兒懺悔自己的罪過。這場令人揪心情節，唐美雲形容蔡振南簡直一夜白了頭，一場她要背著蔡振南回到客棧的戲，讓他們倆都心心念念。蔡振南至今仍心疼唐美雲拍戲時不慎雙腳扭傷浮腫，「她還要背我這位老爸，敬業精神，令人心疼又佩服！」唐美雲敬業喊：「我開玩笑說南哥滿瘦的，因此堅持沒替身一路拍完那場戲回客棧。」
柯淑勤自認相信輪迴，還因此參與了解人往生後輪迴的課程，她說：「逝世後七七四十九天，人每隔七天就會有一個狀態，而往生後的過程與狀態沒人可以告訴你。」她因此上了十堂課，坦言人到每一個階段，就得承受當時身體老化所出現的毛病，「現在眼睛花了、頭髮白了、牙齒也搖了，心情曾因要接受肉體逐漸老化給打擊到」，柯淑勤現在則可用保持心情年輕態度來面對，尤其在疫情當下，更讓她體悟要好好地與自己和周邊人相處，從逆境找到光。旗艦型連戲劇《孟婆客棧》，每週日晚上8點公視台語台播出，中華電信MOD同日上架，民視無線台每週一至週五晚間6點26分播出。（編輯：薛羽彤）