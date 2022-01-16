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消防的後盾！林佳龍成立台灣消防發展與交流協會

▲交通部前部長、無任所大使林佳龍（左4）成立「台灣消防發展與交流協會」。（圖／林佳龍辦公室提供）
▲交通部前部長、無任所大使林佳龍（左4）成立「台灣消防發展與交流協會」。（圖／林佳龍辦公室提供）

記者王敏旭／綜合報導

2022-01-16 13:48:06

交通部前部長、無任所大使林佳龍今（16）日到內政部消防署訓練中心，成立「台灣消防發展與交流協會」。林佳龍說，起源於太魯閣號列車事故的發生後，包括受難者與消防救災人員的壓力跟辛勞，盼集合眾人力量，做消防救災的後盾。

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林佳龍說，在太魯閣號列車事故發生後，災害現場看到受災者的苦痛，也感受到消防救災人員的壓力跟辛勞。他擔任台中市長時，曾成立台中市消防協會即強調智慧防災，並與日本、德國、越南、菲律賓等國交流。

林佳龍指出，他受聘為無任所大使後，將進行數位外交推動，運用數位科技面對未來的極端氣候，在可能造成的天然災害或人為重大災難，進行國際交流合作，盼與美、日國家在人道救援上，形成信賴夥伴關係。

內政部長徐國勇則表示，消防的力量牽涉的「人道」跟「人權」，發展交流協會的成立，是台灣「自我實現」的一部分，共同實現台灣的價值，盼未來透過消防協會的成立與交流，讓台灣更好。

林佳龍代表台灣消防發展與交流協會，與台灣亞洲交流基金會、台灣東南亞與南亞協會、三棲救難協會、世界台商總會、亞洲台商總會，共同簽署「印太城市與地方韌性合作聯盟」宣言，將共同升民間合作及國際能見度。

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