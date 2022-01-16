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吳謹言手滑曝光林更新內褲　男神屁股差點不保

▲林更新（右）、吳謹言搭檔演CP。（圖／LiTV提供）
▲林更新（右）、吳謹言搭檔演CP。（圖／LiTV提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-01-16 14:25:34

187公分的長腿男神林更新和165公分的吳謹言，在《我的砍價女王》上演最萌身高差CP，他在LiTV線上影視專訪提到印象最深刻一場戲，就是光天化日下露出「內褲」。劇中他與吳謹言抬槓時不慎滑落小山坡，吳謹言要攀著林更新才能爬至頂，沒想到「手滑」把他的西裝褲拉了下來，印有可愛花紋的內褲也見客，吳謹言要演出想笑卻不能笑的神韻，林更新要一臉從容不迫，彰顯兩人強烈喜感，「演的時候現場工作人員也一起笑了，我只能裝作內心很平靜來應對。」

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▲吳謹言（右）不慎將林更新西裝褲拉下，露出內褲。（圖／LiTV提供）
▲吳謹言（右）不慎將林更新西裝褲拉下，露出內褲。（圖／LiTV提供）
2022年開春之際，林更新邁入出道10周年，作品不停歇的他，也預告了新作《請叫我總監》將與譚松韻合作，雖然同是職場作品，但風格跟《我的砍價女王》不同，讓粉絲期待不已。目前已破400億、正朝500億點擊邁進的《楚喬傳》，日前聽聞劇組正籌備《楚喬傳2》，問林更新是否可望歸隊？他說：「其實我有次在直播中曾提到，這個問題應該先問趙麗穎，哈哈哈。」意味著若趙麗穎點頭，他相隨演出的機會便大增。

▲林更新在《我的砍價女王》裡是外冷內熱的帥氣總裁。（圖／LiTV提供）
▲林更新在《我的砍價女王》裡是外冷內熱的帥氣總裁。（圖／LiTV提供）
而在林更新微博裡，有一組他到村莊與長者相處的照片，他坦言：「我挺嚮往這種鄉間田園生活，真的很治癒，大爺75歲了，依然活得如此灑脫自然，他開心得很純粹，真誠都是發自內心的，希望我老了以後，也可以如他這般。」面對粉絲，雖不經常將感激掛在嘴邊，但林更新點滴在心，始終沒忘，他說：「我覺得真的要好好感謝粉絲們，幾年來一直都還在，一直關注我與鼓勵我，我會努力帶給大家更多好的作品，也希望疫情盡快過去，未來時間與機會允許，我們一定有機會見面。」

▲林更新（左）嚮往75歲老伯的生活態度。（圖／翻攝自林更新微博）
▲林更新（左）嚮往75歲老伯的生活態度。（圖／翻攝自林更新微博）

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