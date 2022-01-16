停車位遭2台「移動豪宅」夾攻！網一看嚇翻 真相曝光了
全世界的都會區停車位經常一位難求，不少人也會選擇購置專屬停車位。不過日前網路上就有張照片，空著的停車位旁被賓利、勞斯萊斯夾擊，背後真相也曝光了。
編輯中心/綜合報導
2022-01-16 15:46:28｜2022-01-16 15:53:54
臉書粉專《加藤軍台灣粉絲團 2.0》日前貼出一張圖片，畫面中間照著3個停車格，左方停放著黑色賓利，右方停著白惹的勞斯萊斯，兩台都是價值上千萬的名車。
這讓不少人替夾在中間的22號車格主人捏把冷看，紛紛回應「中間這一格，有位置我也不停進去」、「把車位轉賣給這兩位車主吧，搞不好又可以買個一台車了」、「如果是我肯定另尋他位」。
事實上這張圖最早在陸網微博上流傳，是頭條號《房大牛》到上海豪宅「湯臣一品」的停車場探秘的景象，除了被夾擊的22號車位之外，其他車位也都停放著法拉利、藍寶堅尼等，幾乎全是一棟豪宅價值等級名車，而2021年時，「湯臣一品」二手屋價格每坪為21萬8千人民幣（新台幣94萬6千）。若是一套五室三廳八衛浴的戶型為824坪，價格是一億八千萬人民幣（新台幣7.8億），因此能擁有22號車位的屋主，肯定也是來頭不小。（編輯：潘毅）