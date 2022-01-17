暖爸宥勝擁愛家形象　忙拍戲不忘照顧長輩安全

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即使宥勝心中還是住著愛玩的調皮小男孩，從宥勝的日常影片中不難發現對老婆及小孩的貼心，以及對家人父母的愛與照顧，沒有因為忙碌地拍戲生活而有所減少。忙碌拍戲的時候，可透過七合一功能智慧鎖，連動LINE通知開、關門訊息來掌握父母親家中門禁安全，不用擔心長輩忘了帶鑰匙無法進家門，結合防盜、門禁考量將最高科技的開門方式，不在家人身邊也能夠給予家人充滿幸福的安全感，正常發揮全民暖男形象！宥勝與家人一起旅行、流浪，經過了大大小小的冒險生活後，決定在台中落地生根，拍戲、工作、上學，一家人各自進入軌道，更是想讓「家」，成為安全、安心的避風港。忙碌生活，跟劇組全台灣跑透透的他，為不同住的父母選擇安裝智慧鎖。讓出入家門，成為只要按壓手指即可0.5秒解鎖的簡單易事。
近日宥勝投入八點檔《機智校園生活》，飾演刑警王浩南，劇情因意外害兄弟殉職內心過意不去，希望透過照顧兄弟兒子岳軒贖罪。戲中宥勝隱瞞岳軒他爸爸真正死因，產生罪惡感作惡夢，夢見岳軒突然闖進房門，質問「為什麼要害死我爸」，嚇得宥勝從睡夢中驚醒。問及宥勝過去是否害怕做什麼夢？宥勝分享最害怕夢到像是坐飛機、纜車高空摔下去，會分不清是做夢還是現實，驚醒之後那個恐懼感還存在，也曾夢到被很多小機器人狂追，自己卻跑不動，非常害怕，現在想起來還是有點痛苦，《機智校園生活》每週一至週五晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、TVBS-ASIA，9點於東森超視33頻道播出，以及YouTube《劇在一起》、Line TV、LiTV、friDay影音、myVideo、KKTV平台播出。（編輯：薛羽彤）