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暖爸宥勝擁愛家形象　忙拍戲不忘照顧長輩安全

▲宥勝忙拍《機智校園生活》。（圖 / 喜鵲娛樂）
▲宥勝忙拍《機智校園生活》。（圖 / 喜鵲娛樂）

娛樂中心/綜合報導

2022-01-17 02:00:00

宥勝主演《機智校園生活》開播以來廣受熱烈好評，YouTube頻道「宥勝去哪兒」更是將冒險勇敢的精神發揮極致，深植人心的好男人與愛家形象，被台灣本土智慧鎖品牌相中，日前公布接下2022品牌全新代言人。宥勝常分享自己的冒險生活，透過科技產品讓分享更真實自然，社群上，宥勝常會分享一家人生活、旅遊的點滴，當然還有讓人戴起墨鏡的日常放閃，愛家的他選擇智慧鎖，來守護家人，為家人帶來更便利、更有安全感的「好鎖，好生活」！被問到接下新代言的心情，宥勝說：「謝謝廠商的照顧，用高科技守護家人的安全，除了機智，也很浪漫喔！」

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▲宥勝代言智慧鎖。（圖 / 喜鵲娛樂）
▲宥勝代言智慧鎖。（圖 / 喜鵲娛樂）
▲宥勝擁有愛家好形象。（圖 / 喜鵲娛樂）
▲宥勝擁有愛家好形象。（圖 / 喜鵲娛樂）

 
即使宥勝心中還是住著愛玩的調皮小男孩，從宥勝的日常影片中不難發現對老婆及小孩的貼心，以及對家人父母的愛與照顧，沒有因為忙碌地拍戲生活而有所減少。忙碌拍戲的時候，可透過七合一功能智慧鎖，連動LINE通知開、關門訊息來掌握父母親家中門禁安全，不用擔心長輩忘了帶鑰匙無法進家門，結合防盜、門禁考量將最高科技的開門方式，不在家人身邊也能夠給予家人充滿幸福的安全感，正常發揮全民暖男形象！宥勝與家人一起旅行、流浪，經過了大大小小的冒險生活後，決定在台中落地生根，拍戲、工作、上學，一家人各自進入軌道，更是想讓「家」，成為安全、安心的避風港。忙碌生活，跟劇組全台灣跑透透的他，為不同住的父母選擇安裝智慧鎖。讓出入家門，成為只要按壓手指即可0.5秒解鎖的簡單易事。

▲宥勝主演《機智校園生活》。（圖 / 喜鵲娛樂）
▲宥勝主演《機智校園生活》。（圖 / 喜鵲娛樂） 
近日宥勝投入八點檔《機智校園生活》，飾演刑警王浩南，劇情因意外害兄弟殉職內心過意不去，希望透過照顧兄弟兒子岳軒贖罪。戲中宥勝隱瞞岳軒他爸爸真正死因，產生罪惡感作惡夢，夢見岳軒突然闖進房門，質問「為什麼要害死我爸」，嚇得宥勝從睡夢中驚醒。問及宥勝過去是否害怕做什麼夢？宥勝分享最害怕夢到像是坐飛機、纜車高空摔下去，會分不清是做夢還是現實，驚醒之後那個恐懼感還存在，也曾夢到被很多小機器人狂追，自己卻跑不動，非常害怕，現在想起來還是有點痛苦，《機智校園生活》每週一至週五晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、TVBS-ASIA，9點於東森超視33頻道播出，以及YouTube《劇在一起》、Line TV、LiTV、friDay影音、myVideo、KKTV平台播出。（編輯：薛羽彤）

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