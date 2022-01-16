終於解封！北韓重啟「載貨列車」入中國 擬運必需品回國
北韓自2020年封鎖邊境防疫以來，為嚴防新冠病毒傳入國內封鎖力度逐漸加強，如今已關閉邊境長達24個月，不過根據韓媒報導，今（16）日上午9時一輛貨物列車從北韓新義州出發，駛過鴨綠江大橋抵達中國遼寧省丹東市，有望從中國載運醫藥用品、民生用品等物資進入北韓。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-16 16:16:14
根據《韓聯社》引述消息人士說法指出，這輛貨車上午9點10分左右，從北韓新義州出發，經過橫跨鴨綠江的中朝友誼大橋，抵達中國遼寧省丹東市，而這也是北韓時隔1年半來，首次重啟赴中國運貨的列車。報導指出，中國丹東市當地公安自16日清晨，便加強鴨綠江大橋與丹東站附近的警備，限制一般民眾靠近。
由於這類貨運列車想從北韓出發，必須得經過北韓最高領導人金正恩的首肯，接著才能將中國的貨品運回北韓，消息人士指出目前無法釐清該輛貨車上是否已載有貨物，但預估北韓計畫接下來每天將出動10至20輛的貨物列車，前往中國大陸裝運物資返國。
報導指出，雖然無法確定這輛貨運列車是「只開一次」抑或未來將有固定班次，但自從中國東北地區疫情趨緩，中國與北韓兩國便開啟如何恢復陸上貿易的對話。
一名消息人士對此也分析，北韓當局預計將優先重啟鐵道貿易網絡，而未來是否為進一步允許美國製的新冠疫苗進口也成為韓國關注焦點。不過隨著冬天到來，也為抵禦病毒入侵帶來新挑戰，鬆綁邊境限制、開放到什麼程度，恐怕還需經過嚴格審查。