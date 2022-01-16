中職／裁判體驗營開課　學員大嘆裁判真的不容易

2022中華職棒裁判體驗營今（16） 日於天母棒球場正式開課。中職聯盟裁判特別組成13人講師群， 安排一系列體驗課程，帶領近60名學員親身體驗棒球裁判工作， 挑戰人體鷹眼瞬間判決的極限。楊清瓏秘書長表示， 裁判的工作相當不容易，此次體驗營除了讓觀眾、 球迷等棒球熱愛者，能夠親身體驗瞬間判決的感受， 做出正確的判斷，也讓裁判們透過教學，找出提升判決的方法。





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棒球比賽場上，除了教練球員鬥智鬥技、奮力拼搏， 也需要裁判公正客觀的精準執法判決。2022中華職棒裁判體驗營 安排一系列課程，透過自製特殊輔助道具，加上現場多次演練， 讓學員更了解講師教授的內容，更結合近年熱門話題「科技棒球」、 「電視輔助判決」、「鷹眼系統」、「電子好球帶」等，繼上次「 儲訓裁判甄選」後，再度運用「電子好球帶」系統，開放學員挑戰， 運動結合科技，讓學員更能身歷其境。楊清瓏秘書長提到， 未來將持續與科技部合作，體育署也會協助建構更好的系統， 透過系統搜集的判決資料，進行好球帶調整與修正， 進而提升主審裁判判決的精準度。





體驗營安排各項課程，包含基本判決手勢、壘審判決體驗、 主審基本站位說明、主審好球帶體驗、抗爭議處理狀況說明及體驗。 賽務部張展榮裁判長表示，裁判判決工作講究五大主軸，包含「 態度」、「專業」、「公正」、「積極」、「熱忱」。 歷經無數次會議，才研擬出各項體驗課程， 希望學員能在體驗過程中，感受裁判在場上的壓力， 也從中感受裁判工作的樂趣。





課程中也現場模擬各式判決爭議狀況， 裁判講師針對個別狀況現場教授如何應對場上爭議， 也提到裁判必須平靜陳述現場狀況，不能夠有太大的情緒起伏， 面對來自場上球員、教練的抗議，必須秉持公正態度、展現高EQ， 讓比賽能夠順利進行，是裁判最重要的目標。





除了實際體驗裁判工作，聯盟裁判也透過這次體驗營， 與學員面對面，分享擔任執法裁判的心路歷程。 中職副裁判長蘇建文，以「三千里路汗與淚」為主題， 分享完成超過三千場執法，一路走來的內心世界； 紀華文副裁判長則是分享擔任「奧運殿堂」裁判的經驗與想法， 讓學員收穫良多。





此次體驗營限額60名學員參與，其中有5名體育主播報名參加， 親自體驗過後，主播們表示，能夠更加感受裁判的辛苦， 這個職業真的不簡單。此外，還有6名女性學員， 展現巾幗不讓鬚眉的氣魄，場上判決SAFE、OUT的氣勢、 表現並不輸給男性，讓裁判們印象深刻，獲頒最佳勇氣獎。 學員透過此次體驗營，拉近與裁判的距離， 也更加了解裁判工作的眉眉角角，並非如外界所看到的， 只是針對好壞球、SAFE & OUT進行判決，而是必須繃緊神經，面對場上所有狀況， 也讓學員大嘆，裁判真的不容易。



