台積電衝685元新高 台股早盤一度漲108點、站上18500點
在美國科技類股走勢續強下，台股今（17）日早盤在台積電領軍上攻下，開盤就跳空站上18500點，以18512.15點開出，上漲108.82點，台積電更開盤就攻上685元新天價，上漲13元，市值增加3370億元，攀高至17.76兆元，不過，由於傳產及金融表現較疲弱，尤其航運股跌近2%，台股隨後漲幅也收斂至百點內，大盤拉回至18500點之下震盪，目前上漲70餘點。
記者顏真真/台北報導
2022-01-17 09:40:09
美股上周五漲跌互見，銀行獲利欠佳拖累道瓊工業指數下跌201.81點，跌0.56%，收在35911.81點；標普500指數上漲3.82點，漲幅0.08%，收在4662.85點；那斯達克指數上漲86.94點，漲0.59%，收在14893.75點′費城半導體指數上漲88.771點，漲2.33%，收在3900.610點。
台股今日早盤在半導體類股龍頭台積電領攻下，加權股價指數以18512.15點、上漲108.82點開出，台積電亦跳空以685元新高價、上漲13元開盤，半導體類股漲逾1%，台積電、聯發科、日月光都有1%以上漲幅。
不過，由於傳產及金融股表現虛弱，其中航運股跌近2%，電子權值股的大立光目前跌幅也超過2%，鴻海則漲0.48%左右，台股在登高後漲幅也收斂，目前拉回至18500點之下震盪，大盤上漲70餘點，台積電目前在683元盤整。