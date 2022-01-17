東加海底火山再度爆發　監測中心：觀測到大浪

南太平洋島國東加王國的「洪加東加—洪加哈派」（Hunga Tonga-Hunga Ha’apai）海底火山，14至15日接連噴發，多國偵測到大浪，紐西蘭和澳洲已做好援助東加的準備，惟當地具體災損情況仍不明。然而有澳洲的監測中心警告，該座火山於台灣時間17日清晨又再度爆發。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-17 11:03:36｜2022-01-17 11:05:19
綜合外媒報導，澳洲達爾文火山灰諮詢中心（Darwin Volcanic Ash Advisory Centre）17日表示，偵測到「洪加東加—洪加哈派」於格林威治時間16日晚間22點10分（台灣時間17日早上6點10分）再次爆發，太平洋海嘯預警中心（Pacific Tsunami WarningCenter）也探測到該區有大浪，認為「這可能來自東加火山的另1次噴發。目前並沒有已知的大規模地震產生這種海浪」。紐國氣象網站則分析，此次噴發，出現正常的熱帶雲，可能是1次規模較小的噴發。
連日的海底火山爆發，造成當地海底通訊電纜中斷，還有大量基建、道路遭到損毀，東加暫時與外界失去聯繫。南十字電纜網絡（Southern Cross Cable Network）網路總監表示，未來數週可能都無法恢復東加的網路連線。
氣象學家費爾南德斯（Luis Fernandes）向紐西蘭媒體表示，火山灰大致覆蓋了整個東加地區，部分火山灰則持續向周圍國家蔓延，而斐濟、新喀里多尼亞、萬那杜和薩摩亞皆受到影響。紐西蘭火山學家克羅寧（Shane Cronin）則根據早期數據分析，這可能是自1991年菲律賓皮納土波火山（Mount Pinatubo）爆發以來，全球最大規模的火山爆發活動，接下來數天或數週都有機率持續。