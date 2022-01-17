李靚蕾、王力宏互撕滿月 大陸網友突暴氣：關我們什麼事
李靚蕾去年12月中揭發王力宏複雜男女關係，「蕾宏風暴」持續6天暫告一段落，沒想到，日前又發文痛訴王力宏硬闖吾彊看孩子，讓「蕾宏二戰」再度開打。事件持續到今天，不少大陸網友開始出現反感，認為一個美國人、一個日本人在微博上吵架，「到底關中國大陸什麼事？」
娛樂中心／綜合報導
2022-01-17 11:57:53｜2022-01-17 12:09:00
回顧「蕾宏之亂」，王力宏共在微博發了3篇文，除了一開始的離婚聲明，到第一次反駁李靚蕾的文章，最後放低姿態道歉，瀏覽量至少1600萬以上，還不包含外站數字，而李靚蕾光是那篇核爆級作文，熱搜關鍵字就高達30多億，討論度驚人，加上後來發的13篇相關貼文，讓八卦熱度從2021年燒到2022年。
然而，近來蕾宏新聞的關注度明顯減低，有大陸博主酸王力宏、李靚蕾還是複合吧，因為兩人都非大陸籍，根本不用「飛到中國微博上」，還有By2孫雨也是新加坡人，「明明中國人微博，最終搞成中國人跟外國人做裁判...中國人跟中國人撕...關中國人什麼事！」
對此，許多大陸網友附和，「能不能不要再在中國平台買熱搜了？真的不想再看了！夫妻倆關起門來自己算帳，要不就對簿公堂」、「一個日本血統的美國人跟咱們中國女性什麼關係，包括王力宏，他也不是中國國籍吧！人家一家子的事就算是鬧矛盾，也是按美國法律來，關咱們X事，兩個外國人的事也別老是麻煩咱們警察叔叔，警察叔叔很忙的」！（編輯：楊穎軒）