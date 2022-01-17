台積電探688元新天價！台股一度漲132點、站上18500點
在美國科技類股走勢續強下，加上台積電營運展望樂觀下，台積電今（17）日股價開高走高，盤中更一度衝上688元新天價，漲幅超過2%，也推升台股走揚，即便航運及金融股表現疲弱，台股一度勁揚132.09點，來到18535.42點，不過，目前漲幅收斂至百點內，拉回18500點之下盤整，台積電則在681元震盪。
記者顏真真/台北報導
2022-01-17 12:19:58
美股上周五漲跌互見，但科技股則續強，累道瓊工業指數下跌201.81點，跌0.56%，收在35911.81點；標普500指數上漲3.82點，漲幅0.08%，收在4662.85點；那斯達克指數上漲86.94點，漲0.59%，收在14893.75點′費城半導體指數上漲88.771點，漲2.33%，收在3900.610點。
而外資連四買的晶圓代工廠台積電美國存託憑證（ADR）14日續漲1.1%、收在140.66美元，寫下收盤新高。今日台積電股價亦跳空開高，以685元、上漲13元開出，市值增加3370億元，攀高至17.76兆元，盤中更衝上688元、漲幅2.38%，再創新天價，成交量超過3.7萬張，帶動半導體及IC設計類股買盤湧現。
也因為台積電領攻，台股今日開盤也跳空站上18500點，以18512.15點開出，上漲108.82點，即便傳產及金融表現較疲弱，尤其航運股跌逾2%，台股盤中仍一度衝高來到18535.42點，上漲132.09點，不過，目前台股漲幅已收斂至百點內，大盤拉回至18500點之下震盪，目前上漲90餘點。