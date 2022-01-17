橫跨新加坡、台灣兩地拍攝　戴立忍主演新片高雄開鏡

文化內容策進院（文策院）投資台灣、新加坡、法國、葡萄牙四國合資合製的《明天比昨天長久》昨（16）日在高雄開鏡，該片由新加坡新銳導演姚志衞執導，台灣演員戴立忍及歷經兩年試鏡選出的素人演員陳嘉良（Edward Tan）主演，該片去年底完成在新加坡拍攝的戲分後，劇組成員便飛抵台灣隔離，今日終於得以繼續拍攝作業，導演表示，自己在多年前參加金馬電影學院後，就與台灣結下不解之緣，在籌備電影時也希望能有機會來台灣取景。對於這次能在台灣完成他的首部長片，可說是圓了自己的夢想。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-17 12:30:00
導演姚志衞曾於2010年來台參加金馬電影學院，並與《青田街一號》導演李中以及知名攝影師劉又年完成短片作品，讓他與台灣結下不解之緣；之後他曾二度來台拍攝短片，同樣留下美好印象，「我一直希望有機會能回台拍片，台灣在拍攝上給我非常多的支持。」他指出台灣的拍片資源豐富，給他非常大的創造力和合作可能性，而文策院的資金更是他們的拍攝能順利成行的關鍵。
提到與戴立忍以及陳嘉良兩位男主角的合作，姚志衞表示，戴立忍是他一直很想合作的演員，在提出合作邀請後，他看完劇本就答應參與演出，讓他心懷感激，「Leon（戴立忍）在拍攝現場和工作人員的相處相當融洽，而且每次在鏡頭裡看到他的表演都會覺得大快人心，慶幸自己『能夠當導演真是太好了』。」而飾演戴立忍兒子的新加坡演員陳嘉良則是經過長達兩年的試鏡才找到的人選，「我們前後找了將近250個男生，看到Edward出現的時候才讓我感受到，眼前的演員和角色是能相互連結的。」導演形容兩人在排練的過程中相當有默契，「而戴立忍同時作為一位演員和導演，他毫無保留地對Edward傳授自己的經驗，他們的互動感覺就像一家人，讓我看了很感動。」
《明天比昨天長久》描述從台灣來到異鄉新加坡展開新生活的單親爸爸，和面對同儕霸凌的兒子，兩人除了有各自的生存問題要面對，彼此的關係在擁擠的新加坡城市更是無從宣洩，父親決定進行一場將兩人「放生」回森林中的儀式，原以為能讓他們如困獸般的處境得到抒發，卻沒想到將兩人帶到無法挽回的局面。該片去年底已結束在新加坡的拍攝，接下來將在高雄、桃園等地完成後續戲分．預計在過年前殺青，今年年底上映。