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６旬翁衣服下緣濕透以為湯打翻　就醫一看竟是腹水

６旬翁衣服下緣濕透以為湯打翻　就醫一看竟是腹水
６旬翁衣服下緣濕透以為湯打翻　就醫一看竟是腹水

健康醫療網

2022-01-17 12:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】65歲蔡先生因重度酒精性肝硬化長期飽受腹水之苦，且他習慣不洗手狂摳肚臍，即便肚臍漸漸膨出也不以為意，直到日前買早餐時發現衣服下方濕透，以為是湯汁打翻，沒想到竟是腹水由肚臍蜂窩性組織炎的傷口噴出，經評估後開刀可能無法順利關閉傷口，建議改以置放腹膜透析管路引流腹水，最終注射抗生素控制，也免除開刀風險。

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難治型腹水　慢性肝硬化患者最常見

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，腹膜透析導管一般用於腎衰竭患者，但對於難治型腹水(refractory ascites)頗有功效，難治型腹水一般出現於慢性肝硬化的患者，當腹水生成速度過快，患者常因反覆腹脹難耐，甚至出現噁心嘔吐症狀而至急診或門診要求放水。

腹膜透析管路引流腹水　減少跑醫院次數

林軒任指出，難治型腹水以往只能透過定期抽取腹水減緩不適，每一次都必須至醫院插針放水，平均一週兩到三次不等，但每次的插針不僅僅病人需要忍受插針時的疼痛，更可能增加腹膜炎的機會。現在透過腹膜透析管路引流腹水，只需要定期用空袋引流腹水，不僅大幅減少病人與家屬跑醫院的次數，感染風險也大為降低。

勿習慣性用手摳肚臍　棉花棒沾水清潔防感染

針對有腹水的病人，林軒任提醒，應盡量選擇低鈉、未加工的食物，並戒除菸、酒、檳榔，藉由適當修正飲食中蛋白質、鈉及水分，才能控制肝硬化惡化。另外，習慣性摳肚臍的民眾，建議若覺得肚臍癢，透過棉花棒沾水清潔即可，千萬不要用手指頭摳肚臍，若形成傷口就容易導致細菌感染，除了可能導致蜂窩性組織炎，嚴重時更會引起腹膜炎。



資料來源：健康醫療網 ６旬翁衣服下緣濕透以為湯打翻　就醫一看竟是腹水

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