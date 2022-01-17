我是廣告 請繼續往下閱讀
亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，腹膜透析導管一般用於腎衰竭患者，但對於難治型腹水(refractory ascites)頗有功效，難治型腹水一般出現於慢性肝硬化的患者，當腹水生成速度過快，患者常因反覆腹脹難耐，甚至出現噁心嘔吐症狀而至急診或門診要求放水。
腹膜透析管路引流腹水 減少跑醫院次數
林軒任指出，難治型腹水以往只能透過定期抽取腹水減緩不適，每一次都必須至醫院插針放水，平均一週兩到三次不等，但每次的插針不僅僅病人需要忍受插針時的疼痛，更可能增加腹膜炎的機會。現在透過腹膜透析管路引流腹水，只需要定期用空袋引流腹水，不僅大幅減少病人與家屬跑醫院的次數，感染風險也大為降低。
勿習慣性用手摳肚臍 棉花棒沾水清潔防感染
針對有腹水的病人，林軒任提醒，應盡量選擇低鈉、未加工的食物，並戒除菸、酒、檳榔，藉由適當修正飲食中蛋白質、鈉及水分，才能控制肝硬化惡化。另外，習慣性摳肚臍的民眾，建議若覺得肚臍癢，透過棉花棒沾水清潔即可，千萬不要用手指頭摳肚臍，若形成傷口就容易導致細菌感染，除了可能導致蜂窩性組織炎，嚴重時更會引起腹膜炎。
資料來源：健康醫療網 ６旬翁衣服下緣濕透以為湯打翻 就醫一看竟是腹水
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊