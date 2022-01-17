特企／最狂好彩頭！Superstar Tiger NFT千萬抽獎開跑
每年農曆新年台灣就會刮起一股樂透炫風，家家戶戶開始買起台彩大樂透刮刮樂，但今年你有更不一樣的選擇囉！身為全亞洲最具創意的NFT社群Superstar_Tiger NFT，今年推出幸運忍者捲軸NFT，捲軸本身就是超酷NFT，享有加密貨幣課程、藝人近距離接觸等賦能，還可以參加總獎金180顆以太幣（價值約2000萬台幣）的幸運抽抽樂，最大獎將獨得高達30顆以太幣（價值約300萬台幣），你還在等什麼？
Superstar_Tiger NFT由活躍在新媒體領域，各自有著不同強項的三位項目主理人：鳳梨、Ryan、Leo發行，這次和Superstar_Tiger NFT持有者共同推出總量4888張的幸運忍者捲軸NFT，總共設計有12個部位，高達400種元素組合。在盲盒階段可以參與總獎金高達180顆以太幣（價值近2000萬台幣）的抽抽樂，開盒後更可以享有Superstar_Tiger NFT會員賦能，如每周的加密貨幣課程，還有機會參與虎友專屬的藝人同樂會！在開盒後獲得傳奇忍者特卡的持有者，更可以和一位神秘名人共享餐宴，最後當卷軸 發售完畢，將會觸發終極事件，讓購買幸運忍者捲軸NFT的持有者，在農曆新年驚喜不斷！
幸運忍者捲軸NFT採取分階段開獎，共分5個階段，當賣出數量達到744、1444、2444、3444、4888，每達一個門檻將開獎一次，每次開獎就會從上述門檻的持有者裡抽獎，所以越早買，參加抽獎次數越多，越有機會累積高額獎金！幸運忍者捲軸NFT的購買方式，除了Superstar_Tiger NFT持有者可以獲得1至3包（僅需負擔Gas Fee）及優先限量購買權外，對外分為1月20日的白名單販售，售價為0.044 ETH及1月21日的正式公售，售價為0.08 ETH。只要在Superstar_Tiger NFT的Instagram和Discord參加活動就有機會抽中白名單，搶先完整參與5次抽獎！更多活動及購買資訊請上官方IG和官方Notion頁面有詳細介紹。