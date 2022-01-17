世界首例！豬心成功移植人體，創下一大醫學突破

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根據美國心臟協會（American Heart Association, AHA）報導，美國馬里蘭大學醫學院（The University of Maryland School of Medicine）和馬里蘭大學醫學中心（The University of Maryland Medical Center）於1月10日宣稱，他們已在2022年的1月7日成功把豬心移植給一名男心臟病患，成為全球首例基因改造豬心人體移植手術。
該名來自馬里蘭的男子目前正在接受密切的觀察，術後幾天的狀況仍相當穩定，讓不少人相當振奮。
雖然豬心移植手術並未得到美國食品藥品監督管理局（FDA）的認可，但由於該病患已被醫生證實不適合進行傳統的人體器官移植，即等同無藥可救了，所以FDA特許將此列為恩慈療法（compassionate use, 也就是從人道的角度使用試驗新藥），並緊急授權醫療團隊為男子進行此項手術。
而這項突破性的進展，不僅為醫學界刷新紀錄。倘若病患移植後沒有出現排斥反應，並且成功存活，就可解決器官短缺的危機。這個喜訊，將為成千上萬名正等待著器官移植的病患帶來新的希望。
誰會需要心臟移植
病患一般需要心臟移植主要是因為左右心室肌肉衰弱，導致無法有效地輸出血液，而造成心臟衰竭。唯有替換一顆健全完好的心臟，才能讓心臟衰竭的病患有機會還原流暢的血液循環，得以延續生命。
傳統的心臟移植手術，除了捐贈者的心臟需與受贈者的血型和體型配對吻合之外，手術後病患必須長期服用抗排斥藥物來抑制自身免疫系統。然而在降低抵抗力的同時，也提高了病人受外來感染的風險。除此之外，這類藥物的副作用也包括增加日後患癌的機率。
據悉單是在美國，就有約20%需進行心臟移植的病患，在還未等到適合的心臟前就已離世。有部份人則因病情變得太嚴重，以至於在找到適合的心臟時卻因不能動手術而陷入不得不放棄的絕境。因此解決器官短缺的問題，也是大家一直在努力的目標，這也是FDA此次緊急授權醫療團隊進行恩慈療法的原因。
要施行跨物種器官移植並非易事，這類案例也極其少見，其中原因是病患不僅要面對種種的風險，此課題本身也極具生物倫理爭議性。
然而豬是目前最接近人體基因的物種，豬心移植人體雖已被研究多年，但目前仍處於實驗階段，醫學界裡最為普遍的暫時是豬心瓣移植。
原文出自：American Heart Association
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